2018樂壇新星 小提琴家林品任代言

新北市文化局「2018樂壇新星」甄選活動27日開跑，市府特別請來新生代國際小提琴家林品任擔任活動代言人，在記者會中展現琴藝。中央社記者黃旭昇新北市攝 106年12月27日

（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市府培育深具音樂潛力的青年音樂家，今天宣布「2018樂壇新星」甄選開跑，邀近年在台灣與國際嶄露鋒芒的新生代國際小提琴家林品任代言，盼對音樂有熱情與抱負的青年報名。



26歲的林品任曾獲日本仙台國際小提琴大賽金牌及諸多國際比賽大獎，成為古典樂界小提琴新星。



他今天分享學音樂的心路歷程時表示，今年5月在中國大陸高速公路上出車禍，傷到脊椎，在醫院躺了一星期完全不能動，因無法練琴也才更知道自己有多喜歡小提琴。



林品任說，若能藉由政府力量推一把，在音樂路上將走得更順遂，自己學音樂20多年，從小參加許多比賽爭取曝光，他常和學生說，能上舞台的機會不容易，也感念以往文化部國家人才庫、大師班等的支持，「樂壇新星」這類的活動對年輕音樂家是很難得的機會。



新北市府文化局副局長于玟表示，自西元2016年開始，協助近20組年輕音樂家舉辦專屬音樂會，在舞台發光發熱，讓更多民眾看見他們的才華。



2018樂壇新星徵選，最高獎金加碼為新台幣5萬，在最實際層面的協助，還包括前置的拍攝宣傳照、製作文宣，推廣行銷等，讓音樂家在充裕的資源下，呈現出更精彩的音樂饗宴。



記者會也邀請2016樂壇新星入選者聲蘊室內樂集鍾安琪和黃玟潔分享，她們說，這兩年獲得非常多的演出機會，並參與新北音樂沙龍分享室內樂相關知識，是相當特別的經驗。



「2018樂壇新星」開放報名至107年3月31日止，分古典音樂、傳統音樂及綜合跨界3個組別，詳情可以上新北市府文化局官方網站查詢。1061227