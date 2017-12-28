國家人權博物館 明年5月成立

（中央社記者顧荃台北28日電）文化部今天表示，將於明年5月正式成立國家人權博物館，規劃綠島白色恐怖紀念園區和景美白色恐怖紀念園區，將分別在明年5月17日和5月18日正式掛牌。



文化部上午在行政院會，針對「成立國家人權博物館及未來規劃」案，向行政院長賴清德報告。



行政院發言人徐國勇轉述，賴清德在院會中表示，「國家人權博物館組織法」及「促進轉型正義條例」已奉總統令公布，未來國家人權博物館將協助促進轉型正義委員會等機關，共同推動開放政治檔案、保存不義遺址、還原歷史真相，以及強化人權教育等重要任務，請文化部妥善規劃成立。



文化部報告指出，國家人權博物館秉持追求歷史正義，還原歷史真相，推廣人權教育工作為基本核心，歷經多年的籌備，規劃明年5月17日綠島藝術季、5月18日國際博物館日，分別在「綠島白恐紀念園區」、「景美白恐紀念園區」正式掛牌成立，以國家的高度推動人權工作。



文化部表示，國家人權博物館將以累積的口述、影像紀錄及受難者家書、日記等民間視角，與官方政治檔案相互比對、研究，以還原歷史真相；並依「促進轉型正義條例」立法精神，適度開放承接自補償基金會的1萬67案卷宗及相關成果資料。另整建、活化及管理景美及綠島兩園區，同時串聯全台45處「不義遺址」，持續規劃歷史教育方案及建置不義遺址線上虛擬博物館，研發人權學習相關教材等。



文化部長鄭麗君說，「不義遺址」是指威權統治時期，統治者大規模侵害人權事件的發生地，位於新北市土城區的「仁愛教育實驗所」也在這45處內，但因該處目前是軍方用地，還需再與軍方協調溝通。1061228