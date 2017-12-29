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小小音樂家參觀衛武營 啟發音樂教育

發稿時間：2017/12/29 19:22

最新更新：2017/12/29 19:22

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（中央社記者程啟峰高雄29日電）20名高雄市國中小音樂班的小小音樂家今天參觀衛武營國家藝術文化中心，並擔任文化部「文化體驗教育計畫」試行先鋒，透過現場聲學解說與三重奏示範，啟發並深化音樂教育。

衛武營國家藝術文化中心將於明年10月開幕啟用，室內四廳院設計及功能各具特色，為逐步讓南部觀眾認識衛武營，國家表演藝術中心衛武營營運推動小組與高雄市教育局合作，邀請20名高雄市國中小音樂班學生參觀。文化部次長楊子葆、國家表演藝術中心董事長朱宗慶及高雄市文化局長尹立也到場。

楊子葆表示，衛武營不僅可帶來世界級演出，更期許衛武營能站在教育的前端，化身古典音樂的重要領航員，經由生動的場館導覽設計，讓孩子們透過親身體驗及切身感受，增加對音樂科學的認識，啟發想像，讓音樂之美進入生活。

高雄市信義國小等9間國中小音樂班學生由衛武營國家藝術文化中心準藝術總監簡文彬引領進館，參觀大型音樂廳，並觀賞以活潑不對稱的鞋盒型設計、專為小型表演使用的表演廳。

衛武營籌備處管風琴委員會召集人劉信宏也到場對聲學、樂曲及管風琴進行深入淺出的講解；為示範音樂廳完美聲響，還邀小提琴家張群、陳人瑋及中提琴家富澤直子現場演奏，並展示舞臺上方的反響板如何依演出型態的不同，透過不同的升降高度與角度，讓現場聆聽經驗更趨完美。

文化部表示，衛武營國家藝術文化中心外觀宛如音波海浪般的流線型屋頂，十分吸睛。建築體內依不同表演規格打造歌劇院、戲劇院、音樂廳、表演廳4座室內場地。

文化部指出，其中最受矚目的是台灣首座採「葡萄園」式觀眾席設計的音樂廳，規格與世界級的漢堡易北河愛樂廳、巴黎愛樂廳、柏林愛樂廳、洛杉磯迪士尼音樂廳同級，廳內管風琴由德國百年歷史管風琴製造廠承製，其9085支管風琴為亞洲專業表演場館中規模最大。

文化部表示，採葡萄園式的音樂廳設計，不僅使聽眾離舞臺更近，葡萄園型態的階梯型區塊由矮牆分隔，縮短聲響反射距離，全廳各席次聲響效果絕佳。1061229

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