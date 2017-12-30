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海灣繪本館開幕 成為閱讀教育重要基地

發稿時間：2017/12/30 16:55

最新更新：2017/12/30 17:02

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台中清水海灣繪本館30日正式開幕，館內除有豐富館藏，也特別設計主題故事屋，讓孩子能在館內看故事、聽故事。中央社記者蘇木春攝　106年12月30日台中清水海灣繪本館30日正式開幕，館內除有豐富館藏，也特別設計主題故事屋，讓孩子能在館內看故事、聽故事。中央社記者蘇木春攝　106年12月30日

（中央社記者蘇木春台中30日電）清水海灣繪本館今天開幕，館內除有豐富本土創作者的館藏，還有主題故事屋，讓孩子能在館內看故事、聽故事。未來將邀請作家到館內與民眾面對面交流，成為閱讀教育的重要基地。

海灣繪本館原是台中市清水眷村文化園區內一棟院宅，因年久失修不堪使用，透過台中海灣故事文化創意協會與各界力量，經一年籌備改建，30日由文化部長鄭麗君、立法院副院長蔡其昌升起繪本館旗，象徵開館啟用。

蔡其昌受訪表示，繪本館是台灣舊建築物活化再利用，一個非常好的典範與模式，特別是營運的方法，除政府提供空間外，幾乎都是民間出錢出力一起完成，這個空間可以讓孩子跑跳、看書、做夢與想像，讓孩子的世界多了更多色彩。

鄭麗君說，海灣繪本館讓文資活化，是非常傑出的典範，讓眷村的老房子有了新生命，繪本館不但可以是兒童故事的園地，也是夢想的園地，孩子擁有夢想才擁有未來，繪本館是推動閱讀教育的重要基地。

鄭麗君表示，文化部正推動文化體驗教育，希望透過海灣繪本館，找到示範案例。繪本是孩子的第一本書，孩子聽故事、說故事，是保有創造力非常好的教育模式。

海灣繪本館館長陳旻昱指出，館內蒐集台灣本土創作者的繪本為主，未來將邀請更多作者到訪，舉辦讀書會、共讀會，與民眾面對面交流。1061230

台中清水海灣繪本館30日正式開幕，文化部長鄭麗君（右2）出席開幕儀式並捐贈繪本，由繪本館館長陳旻昱（左2）代表接受。右為立法院副院長蔡其昌。中央社記者蘇木春攝　106年12月30日台中清水海灣繪本館30日正式開幕，文化部長鄭麗君（右2）出席開幕儀式並捐贈繪本，由繪本館館長陳旻昱（左2）代表接受。右為立法院副院長蔡其昌。中央社記者蘇木春攝　106年12月30日
台中清水海灣繪本館30日正式開幕，文化部長鄭麗君（前右2）、立法院副院長蔡其昌（前右3）等人出席主持開館儀式，並參觀繪本館，聽取導覽解說。中央社記者蘇木春攝　106年12月30日台中清水海灣繪本館30日正式開幕，文化部長鄭麗君（前右2）、立法院副院長蔡其昌（前右3）等人出席主持開館儀式，並參觀繪本館，聽取導覽解說。中央社記者蘇木春攝　106年12月30日
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