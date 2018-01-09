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奇美博物館新特展 推歐洲當代寫實主義

發稿時間：2018/01/09 14:40

最新更新：2018/01/09 14:40

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）奇美博物館在2018年推出全新特展，邀請擁有荷蘭皇室授章榮耀的歐洲當代藝術家漢克．哈勒曼特（Henk Helmantel）帶來半世紀的創作精華，盼讓現代人在匆忙生活中靜下心來。

奇美博物館今天宣布將於1月25日推出全新年度特展「凝視日常－荷蘭藝術家哈勒曼特」，展期到2019年2月25日。展出內容包含油畫、草圖、手稿、創作工具、技法解說及專訪影片等百件展品。

奇美博物館指出，現年73歲的荷蘭藝術家哈勒曼特，擁有荷蘭皇室授章的榮耀，被譽為歐洲當代寫實主義繪畫的指標性畫家。超過半世紀的繪畫生涯，多以「靜物畫」、「室內景」為創作主題。他不畫宏大的場面，鍾情於日常生活事物。

奇美博物館表示，哈勒曼特因農家子弟背景，經常描繪蔬菜、水果等農作物，杯盤、瓶罐等具有歲月痕跡的物件更讓他著迷。各種看似微不足道的題材，都可以化身作品主角，成為美麗的存在。

奇美博物館指出，哈勒曼特20年前曾在台灣高雄市立美術館舉辦個展。對於這次在奇美博物館特展，哈勒曼特十分期待地說，有預感將是他展覽中最好的一次。

奇美博物館今年院慶祝奇美藝術獎30週年，特別邀請哈勒曼特這名當代寫實巨擘共襄盛舉。希望藉由療癒人心的特展，讓現代人在匆忙的生活中靜下心來，發覺一成不變的日常，其實如此美好。1070109

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