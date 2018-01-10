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百年歷史建築 品嘗豐裡的一碗米苔目

發稿時間：2018/01/10 10:46

最新更新：2018/01/10 11:56

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位於花蓮縣壽豐鄉豐裡國小側門的豐田移民指導所事務室，建築完成於1913年，為日治時期移民村內最重要的社會組織，如今成為村民或旅人品嘗一碗米苔目的特色小店。中央社記者李先鳳攝 107年1月10日位於花蓮縣壽豐鄉豐裡國小側門的豐田移民指導所事務室，建築完成於1913年，為日治時期移民村內最重要的社會組織，如今成為村民或旅人品嘗一碗米苔目的特色小店。中央社記者李先鳳攝 107年1月10日

（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）花東地區移民村發展重要的歷史證據之一豐田村移民指導所，歷經百年歲月，如今成為村民或旅人品嘗一碗米苔目的特色小店。

位於花蓮縣壽豐鄉豐裡國小側門的豐田移民指導所事務室，建築完成於1913年，為日治時期移民村內最重要的社會組織，任務除了一般性的行政業務外，還包括土地分配、農耕、女工、兵役、衛生等。當時台灣總督府招募日本移民179戶，866人入墾豐田，正式建立「豐田移民村」。

花蓮縣文化局資料記載，豐田移民指導所當時的樣貌主要為木造建築，茅草為頂，施工較為簡陋；由於曾歷經多次風災而受到嚴重的破壞，原本茅草屋頂已改建成磚瓦屋頂。

花蓮縣文化局於2013年將豐田村移民指導所列為歷史建築，經文化局與客家委員會提供經費完成修繕，交由豐裡社區發展協會管理。

社區協會積極向相關單位爭取計畫案，2017年獲勞動部多元就業開發方案經濟型計畫，順利成立「豐裡的一碗米苔目」店，定位為社區公益小店。

豐裡社區發展協會理事長黃漢宏表示，豐裡村是一個典型的客家聚落，米苔目則是客家農村具代表性的傳統美食之一，透過家政媽媽與社區長輩的指導與傳授，端出傳統又道地的客家米苔目以饗大眾。

黃漢宏說，希望透過多元計畫，注入社區多元發展動能，創造在地就業機會，並且推廣客家美食。

壽豐鄉長張懷文指出，鄉公所目前正在豐裡村打造「客家廊道」，期許豐裡米苔目可與客家廊道相互輝映，也展現客家傳統美食的特色。1070110

花蓮縣文化局於2013年將豐田村移民指導所列為歷史建築，經文化局與客家委員會提供經費完成修繕，交由豐裡社區發展協會管理。社區成立「豐裡的一碗米苔目」社區公益小店。中央社記者李先鳳攝 107年1月10日花蓮縣文化局於2013年將豐田村移民指導所列為歷史建築，經文化局與客家委員會提供經費完成修繕，交由豐裡社區發展協會管理。社區成立「豐裡的一碗米苔目」社區公益小店。中央社記者李先鳳攝 107年1月10日
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