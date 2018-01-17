/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震高鐵小紅莓玄松月
>rss

台南台語兒歌專輯煮月光 賴清德強力推薦

發稿時間：2018/01/17 17:29

最新更新：2018/01/17 17:38

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
行政院長賴清德17日在台北出席台語詩歌專輯「煮月光─臺灣囡仔愛唱歌2」發表會，致詞時不忘肯定專輯創作團隊。中央社記者孫仲達攝 107年1月17日行政院長賴清德17日在台北出席台語詩歌專輯「煮月光─臺灣囡仔愛唱歌2」發表會，致詞時不忘肯定專輯創作團隊。中央社記者孫仲達攝 107年1月17日

（中央社記者顧荃台北17日電）台南市文化局今天在台北市為新推出的台語兒歌專輯「煮月光」舉行發表會，行政院長賴清德特地出席站台，他表示，如果喜歡台語文學、喜歡音樂，可以聽聽看，絕對不會失望。

台南市文化局推出的「煮月光-臺灣囡仔愛唱歌Ⅱ」專輯，結合台語文學與兒歌，由文學家白聆作詞、音樂人黃培育作曲，富有文學況味的歌詞，搭配小朋友的歌聲，希望用最自然的傳承台語文學；賴清德、總統府資政姚嘉文等人受邀出席發表會。

賴清德致詞時表示，他看到專輯名稱叫「煮月光」的時候，第一個想到唐朝詩人李白。他打趣說，李白去水中撈月，沒有撈到，白聆比較厲害，「你不但捕捉到，還拿回去煮」。

賴清德說，白聆在台南市很出名，過去台南市舉行世界盃棒球比賽，主題曲歌詞就是白聆寫的；他當台南市長期間，過年要贈送市民的春聯，吉祥話也是白聆想的。 這張專輯老少咸宜，歡迎喜歡台語文化的民眾聆聽。

白聆說，專輯取名「煮月光」是希望開拓兒童想像力，也希望讓民眾更重視兒童母語文學，讓台灣孩童有適齡的流行歌曲，不再只早熟的唱五月天或周杰倫；黃培育則表示，這一代年輕人很多對台語一知半解，希望能給下一代正確、親切的台語歌。1070117

行政院長賴清德（左）17日出席由「金曲鹽地詩人」白聆（前左）、「金韶吉他才子」黃培育（右2）共同製作的台語詩歌專輯「煮月光─臺灣囡仔愛唱歌2」發表會，為專輯創作團隊站台打氣。中央社記者孫仲達攝　107年1月17日行政院長賴清德（左）17日出席由「金曲鹽地詩人」白聆（前左）、「金韶吉他才子」黃培育（右2）共同製作的台語詩歌專輯「煮月光─臺灣囡仔愛唱歌2」發表會，為專輯創作團隊站台打氣。中央社記者孫仲達攝　107年1月17日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他文化新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP