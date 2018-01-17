台南台語兒歌專輯煮月光 賴清德強力推薦

行政院長賴清德17日在台北出席台語詩歌專輯「煮月光─臺灣囡仔愛唱歌2」發表會，致詞時不忘肯定專輯創作團隊。中央社記者孫仲達攝 107年1月17日

（中央社記者顧荃台北17日電）台南市文化局今天在台北市為新推出的台語兒歌專輯「煮月光」舉行發表會，行政院長賴清德特地出席站台，他表示，如果喜歡台語文學、喜歡音樂，可以聽聽看，絕對不會失望。



台南市文化局推出的「煮月光-臺灣囡仔愛唱歌Ⅱ」專輯，結合台語文學與兒歌，由文學家白聆作詞、音樂人黃培育作曲，富有文學況味的歌詞，搭配小朋友的歌聲，希望用最自然的傳承台語文學；賴清德、總統府資政姚嘉文等人受邀出席發表會。



賴清德致詞時表示，他看到專輯名稱叫「煮月光」的時候，第一個想到唐朝詩人李白。他打趣說，李白去水中撈月，沒有撈到，白聆比較厲害，「你不但捕捉到，還拿回去煮」。



賴清德說，白聆在台南市很出名，過去台南市舉行世界盃棒球比賽，主題曲歌詞就是白聆寫的；他當台南市長期間，過年要贈送市民的春聯，吉祥話也是白聆想的。 這張專輯老少咸宜，歡迎喜歡台語文化的民眾聆聽。



白聆說，專輯取名「煮月光」是希望開拓兒童想像力，也希望讓民眾更重視兒童母語文學，讓台灣孩童有適齡的流行歌曲，不再只早熟的唱五月天或周杰倫；黃培育則表示，這一代年輕人很多對台語一知半解，希望能給下一代正確、親切的台語歌。1070117



