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梅山汗路文化季 回首先民挑擔來時路

發稿時間：2018/01/20 19:40

最新更新：2018/01/20 19:40

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（中央社記者江俊亮嘉義縣20日電）嘉義縣梅山鄉舉辦「梅山汗路」文化觀光季，中正大學教授江寶釵今天表示，「汗路」不只是走路流汗而已，而是先民挑擔的產業形態。

中正大學今天舉辦「梅山竹思議」工作坊，發表40多名師生分組實地踏查梅山鄉18個村落的成果，同時邀請竹藝師劉明智、吳文杰、楊明鐘現場指導竹編藝術。

開授「通俗文學與文化」課程的中文所教授江寶釵受訪表示，工作坊是中正大學執行教育部大學社會責任實踐計畫的一環，也藉此挖掘出梅山社會的深度意涵。

她說，40餘名師生歷經一個學期的實地訪查，挖掘出梅山鄉許多被遺忘的地景、古道與文化，不僅撰寫研究論文，也攝影、拍成紀錄片、寫筆記、詩歌、小說、企劃書等，成果十分豐碩。

江寶釵表示，梅山鄉的步道通稱「汗路」，但因命名的密碼遺失了，因此現代人失去對先民日常生活的理解，這次經過師生們溯源，發現「汗路」的背後都有一個產業的目的，就是以挑擔步行的方式進行。

她說，「梅山汗路」指稱的不只是走路流汗而已，它指認的是一個挑擔的產業形態，而「汗路」也出現在日治時代台灣文學家張文環（1909-1978）的小說裡。張文環的出生地，正是海拔1000公尺的梅山鄉太平村。

江寶釵指出，先民走在「汗路」挑擔步行，唯一的載具是竹製品。梅山是竹林覆蓋十分茂密的地區，竹製器具、竹工藝相當盛行，日常生活用到的盤、碗、篩、刷、簍、籮、桌、椅、扁擔、稻梳、趕鳥器，甚至童玩都是竹材製成。

現年72歲的竹藝師劉明智在工作坊中有感而發，他說，人口外移、老化，導致竹產業、竹文化及技藝的傳統斷層，甚至瀕臨滅絕，由於剖竹蔑不容易學，因此很多年輕人中途放棄，如今他最大的希望就是「牽徒弟」，希望能將竹編藝術傳承下去。1070120

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