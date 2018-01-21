/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 戴資穎台鐵澳網謝淑薇

澳網演驚奇之旅 謝淑薇樂觀面對下一戰

>rss

蒙藏文物特展 美術館內搭建蒙古包

發稿時間：2018/01/21 17:33

最新更新：2018/01/21 18:36

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
嘉義縣長張花冠（右）21日身穿蒙古公主服飾，出席「蒙藏文物特展」開幕儀式，在蒙古包內聽取文化部蒙藏文化中心顧問楊嘉銘（左）介紹蒙藏傳統服飾、文化與生活習俗。中央社記者江俊亮攝　107年1月21日嘉義縣長張花冠（右）21日身穿蒙古公主服飾，出席「蒙藏文物特展」開幕儀式，在蒙古包內聽取文化部蒙藏文化中心顧問楊嘉銘（左）介紹蒙藏傳統服飾、文化與生活習俗。中央社記者江俊亮攝　107年1月21日

（中央社記者江俊亮嘉義縣21日電）由文化部與嘉義縣政府合辦的「蒙藏文物特展」今天在嘉義縣梅嶺美術館開幕，主辦單位在美術館內搭建蒙古包，介紹草原民族習俗。

嘉義縣長張花冠今天身穿蒙古公主服飾，與文化部蒙藏文化中心副主任簡德源、顧問楊嘉銘、朴子市長王如經等人進入蒙古包，由楊嘉銘介紹蒙藏傳統服飾、文化與生活習俗。

張花冠致詞表示，蒙藏遊牧民族崇尚自然，希望透過這次文物展，增進民眾對草原民族的認識。為了讓民眾體驗遊牧民族生活特色，展期內有蒙藏服飾穿戴、蒙古包及藏式帳篷紙雕製作等體驗活動。

楊嘉銘指出，這次特展以呈現蒙藏多元民族服飾、文化與生活器物為主，除了展出蒙古包、藏式帳篷、藏刀、髮飾、項鍊等生活器物外，也展出具有神秘色彩的蒙古巫師服飾及面具。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，「蒙藏文物特展」即日起至2月10日在朴子市梅嶺美術館舉行，歡迎民眾前往體會蒙藏風情，品味草原民族獨特的生活美學與藝術。1070121

文化部與嘉義縣政府合辦的「蒙藏文物特展」21日在嘉義縣梅嶺美術館舉行開幕儀式，美術館內搭建的蒙古包與身穿蒙藏服飾的舞者，展現蒙藏民族風情。中央社記者江俊亮攝　107年1月21日文化部與嘉義縣政府合辦的「蒙藏文物特展」21日在嘉義縣梅嶺美術館舉行開幕儀式，美術館內搭建的蒙古包與身穿蒙藏服飾的舞者，展現蒙藏民族風情。中央社記者江俊亮攝　107年1月21日
文化部與嘉義縣政府合辦的「蒙藏文物特展」21日在嘉義縣梅嶺美術館舉行開幕儀式，身穿蒙藏服飾的舞者翩翩起舞，現場洋溢濃厚的蒙藏民族風情。中央社記者江俊亮攝　107年1月21日文化部與嘉義縣政府合辦的「蒙藏文物特展」21日在嘉義縣梅嶺美術館舉行開幕儀式，身穿蒙藏服飾的舞者翩翩起舞，現場洋溢濃厚的蒙藏民族風情。中央社記者江俊亮攝　107年1月21日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他文化新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP