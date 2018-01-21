蒙藏文物特展 美術館內搭建蒙古包

嘉義縣長張花冠（右）21日身穿蒙古公主服飾，出席「蒙藏文物特展」開幕儀式，在蒙古包內聽取文化部蒙藏文化中心顧問楊嘉銘（左）介紹蒙藏傳統服飾、文化與生活習俗。中央社記者江俊亮攝 107年1月21日

（中央社記者江俊亮嘉義縣21日電）由文化部與嘉義縣政府合辦的「蒙藏文物特展」今天在嘉義縣梅嶺美術館開幕，主辦單位在美術館內搭建蒙古包，介紹草原民族習俗。



嘉義縣長張花冠今天身穿蒙古公主服飾，與文化部蒙藏文化中心副主任簡德源、顧問楊嘉銘、朴子市長王如經等人進入蒙古包，由楊嘉銘介紹蒙藏傳統服飾、文化與生活習俗。



張花冠致詞表示，蒙藏遊牧民族崇尚自然，希望透過這次文物展，增進民眾對草原民族的認識。為了讓民眾體驗遊牧民族生活特色，展期內有蒙藏服飾穿戴、蒙古包及藏式帳篷紙雕製作等體驗活動。



楊嘉銘指出，這次特展以呈現蒙藏多元民族服飾、文化與生活器物為主，除了展出蒙古包、藏式帳篷、藏刀、髮飾、項鍊等生活器物外，也展出具有神秘色彩的蒙古巫師服飾及面具。



嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，「蒙藏文物特展」即日起至2月10日在朴子市梅嶺美術館舉行，歡迎民眾前往體會蒙藏風情，品味草原民族獨特的生活美學與藝術。1070121





文化部與嘉義縣政府合辦的「蒙藏文物特展」21日在嘉義縣梅嶺美術館舉行開幕儀式，美術館內搭建的蒙古包與身穿蒙藏服飾的舞者，展現蒙藏民族風情。中央社記者江俊亮攝 107年1月21日