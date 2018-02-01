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護藻礁環團抗議 盼啟動暫定自然地景審議

發稿時間：2018/02/01 15:18

最新更新：2018/02/01 16:00

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搶救大潭藻礁行動聯盟1日前往桃園市政府抗議，要求立即啟動「暫定自然地景審議」。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月1日搶救大潭藻礁行動聯盟1日前往桃園市政府抗議，要求立即啟動「暫定自然地景審議」。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月1日

（中央社記者吳睿騏桃園1日電）搶救大潭藻礁行動聯盟今天前往桃園市府前抗議，要求立即啟動「暫定自然地景審議」。市府表示，觀塘工業區開發案4月將對建議方案再審，對大潭藻礁生態進行的調查則會在3月啟動。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政受訪表示，日前中油桃園煉油廠的加熱爐管在歲修後爆炸引發大火，中油公司董事長戴謙承諾遷廠，環保團體今天到市政府前抗議，就是要表達保護藻礁生態的訴求，要求市府亡羊補牢，立即啟動「暫定自然地景審議」。

潘忠政表示，鄭文燦在2014年8月14日以桃園市長候選人身分，和民進黨黨團宣示「保育藻礁，永不妥協」，現在鄭文燦已經擔任桃園市長一職，具有地方主管機關管轄權，應該全力保護珍貴地景，呼籲他不要成為桃園藻礁的世紀殺手。

桃園市政府農業局林務科長劉秀卿表示，台灣西部海岸從新北市一直到桃園、新竹都有藻礁的分布，從中央單位的農委會到桃園市政府農業局，乃至於各地方政府的農業單位，都應該要有全國一致性的保育措施。

劉秀卿表示，觀塘工業區開發案已經進入環評程序，4月30日將針對建議方案再審，而農委會先前承諾，針對大潭藻礁生態資料庫進行為期一年的調查，也將在3月啟動，相信可以成為藻礁開發與否的最佳佐證資料。（編輯：劉政權）1070201

搶救大潭藻礁行動聯盟1日前往桃園市府前抗議，表達保護藻礁生態的訴求；桃園市政府表示，觀塘工業區開發案已經進入環評程序，4月將針對建議方案再審。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月1日搶救大潭藻礁行動聯盟1日前往桃園市府前抗議，表達保護藻礁生態的訴求；桃園市政府表示，觀塘工業區開發案已經進入環評程序，4月將針對建議方案再審。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月1日
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