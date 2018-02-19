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台南孔廟櫺星門遺構 百年風華再現

發稿時間：2018/02/19 10:47

最新更新：2018/02/19 13:28

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台南孔廟的清代櫺星門遺構，在今年年節假期開放參觀，讓民眾到孔廟「走春」時，能一睹櫺星門百年風華。（台南市文化資產管理處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年2月19日台南孔廟的清代櫺星門遺構，在今年年節假期開放參觀，讓民眾到孔廟「走春」時，能一睹櫺星門百年風華。（台南市文化資產管理處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年2月19日

（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南孔廟的清代櫺星門遺構出土後，在今年年節假期開放參觀，讓「走春」的遊客一睹櫺星門百年風華。因遺構外露可能受天候條件侵襲，市府將進一步評估保護措施。

台南孔廟大成門前一棵百歲榕樹在2013年病枯倒塌，意外露出被樹幹包覆的磚造結構物，當時推測疑似為櫺星門遺構。台南市文化資產管理處在2017年辦理調查計畫，以考古調查方式了解遺構存留狀況，期間邀集各方學者實地會勘協助研判及比對歷史文獻後，確定出土物為清代櫺星門遺構。

台南市文資處指出，櫺星門為孔廟建築群中軸線上的第一進門。「櫺星」所指眾說紛紜，有一說是指皇帝祭天時的祭祀對象，象徵孔子地位尊崇，祭孔如同祭天一般崇敬；另一說為文星，以此表彰孔子的才學及教化精神；或認為櫺星是天上主導文運與功名的星宿。

台南市文資處指出，原被榕樹包覆的地表殘牆研判為櫺星門本體一部分，殘留牆體南北兩側磚砌規整，北側原土硃灰作粉刷層仍存在；牆體中間則以碎磚塊填塞，為典型傳統厚牆構築方式。

台南市文資處指出，遺構原本預定調查完成後作回填，但考量遺構出土意義重大，現勘時學者也建議保留展示，使民眾一睹百年櫺星門遺構樣貌，也了解歷史內涵。因此規劃以簡易安全展示方案，針對界牆進行加固避免崩塌，並舖設參觀平台、架設竹圍籬與解說牌，讓民眾可親近觀賞櫺星門遺構。

台南市文資處指出，考量遺構外露展示將直接受颱風、大雨等天候條件侵襲，未來還須進一步評估保護措施，或展示一段時間後回填。（編輯：黃于）1070219

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