墾丁後灣保存平埔夜祭 墾管處辦微旅行

墾丁國家公園的後灣社區是傳統小漁村，至今仍保存平埔族老祖的崇祀活動，每年農曆的第一個月圓之夜，都會舉行傳統的「跳烏嘮」祭儀。（墾管處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年2月26日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣26日電）墾丁國家公園的後灣社區是傳統小漁村，至今仍保存平埔族老祖的崇祀活動，每年農曆的第一個月圓之夜，都會舉行傳統的「跳烏嘮」祭儀，墾管處將於3月2日辦平埔夜祭人文微旅行。



墾丁國家公園管理處將於3月2日與後灣社區合作舉辦「人文微旅行—平埔夜祭」活動，報名費用每人新台幣350元（含社區風味餐），邀請長年調查平埔族的民俗作家劉還月引導大家認識平埔族，參與體驗他們獨特有趣的祭儀活動，感受恆春半島多元族群融合的豐富文化。



墾管處表示，平埔族是台灣原住民中的兩大系統之一，主要分佈於西部平原地區，是外來者最早接觸到的原住民，隨著漢人遷台的人數日眾，平埔族流亡到更偏遠的地區，平埔族群的「4大遷徙」中，包括西拉雅族（包含馬卡道亞族）往後山及恆春半島遷徙。



墾管處指出，遷徙到恆春半島的馬卡道族人，長期和其他民族混居，日據時代又受到日化及漢化的影響，早已失去語言與文化，唯一還能識別民族的，就只有少數族人保存的老祖崇祀。



散落在墾丁國家公園西海岸的射寮、後灣、萬里桐、蟳廣嘴、紅柴坑、白砂以及頭溝、四溝等漢人聚落間的馬卡道族人，雖然人口不多，卻一直維持老祖的崇祀，每年陰曆的第一個月圓之夜，都會舉行傳統的「跳烏佬」祭儀。



墾管處表示，馬卡道族人崇祀的「老祖」，也被稱為「矸仔佛」，是以肚大口小的瓶子為圖騰的祖靈崇祀，這是西拉雅族及她的2個亞族特有的祀壺崇祀，但每一族的形式及名稱都不相同。



墾管處表示，「矸仔神」、「矸仔佛」或是「跳烏嘮」等名詞，一般人較陌生，但現今仍流傳於恆春半島的常民生活或鄉野間。（編輯：劉政權）1070226



