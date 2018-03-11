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交趾陶原鄉 日本人將嘉義燒推向國際

發稿時間：2018/03/11 09:08

最新更新：2018/03/11 09:56

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嘉義市設有全國唯一的交趾陶館，館內蒐藏的作品栩栩如生，釉色華麗自然。中央社記者江俊亮攝　107年3月11日嘉義市設有全國唯一的交趾陶館，館內蒐藏的作品栩栩如生，釉色華麗自然。中央社記者江俊亮攝　107年3月11日

交趾陶原鄉之1（中央社記者江俊亮嘉義市11日電）「交趾陶被譽為台灣絕技，卻是日本人將它推向國際舞台」，嘉義市文化局代理局長饒嘉博說，嘉義是交趾陶原鄉，因此有另一個名稱「嘉義燒」。

饒嘉博表示，「嘉義燒」在世界嶄露頭角，是清末藝師葉王（西元1826～1887）的作品被日本人送到法國巴黎參加萬國博覽會，驚動國際藝文界，因而贏得「台灣絕技」美譽。

zoom in 嘉義市設有全國唯一的交趾陶館，館內蒐藏藝師林添木17歲出道之後，首度「拚堵」的作品「秀才接招」。中央社記者江俊亮攝　107年3月11日嘉義市設有全國唯一的交趾陶館，館內蒐藏藝師林添木17歲出道之後，首度「拚堵」的作品「秀才接招」。中央社記者江俊亮攝　107年3月11日

他說，嘉義市建有全國唯一的交趾陶館，館內蒐藏色彩斑斕、絢爛繽紛的交趾陶作品，令人目不暇給，由於台灣陶瓷史上有關交趾陶記載並不多，因此嘉義市交趾陶館展示的作品、蒐集的源流探考，極具參考價值。

饒嘉博指出，一般認為交趾陶源自唐三彩，清代從大陸嶺南引進台灣之後，經由本地藝師改良，逐漸發展成具台灣特有的陶藝文化，尤其葉王獨創的「胭脂紅」、「翡翠綠」等釉色，更是後人效法的標竿。

他說，被日本人喻為「台灣交趾第一人」的葉王，出身嘉義民雄，他的父親葉清嶽是陶工，葉王自幼耳濡目染，從小就喜歡捏塑人偶，長大後拜師來自廣東的劉詩構，加上自己天資聰穎，融會貫通，因此作品自成一格。

饒嘉博表示，根據史料記載，葉王個性孤傲寡言，不趨炎附勢，不攀附權貴，家境雖貧，「若作品遭批評詆毀，即整裝歸去」，具有藝術家風骨，因此交趾陶館特別闢區介紹葉王生平、事蹟與行腳及作品遺存情形。

zoom in 嘉義市設有全國唯一的交趾陶館，館內展出的「文官立像」是嘉義藝師高枝明彷葉王所作。葉王真跡被典藏在文化局庫房中。中央社記者江俊亮攝　107年3月11日嘉義市設有全國唯一的交趾陶館，館內展出的「文官立像」是嘉義藝師高枝明彷葉王所作。葉王真跡被典藏在文化局庫房中。中央社記者江俊亮攝　107年3月11日

他說，交趾陶在近代藝師林添木（西元1912～1987）等人的推廣下，鑽研釉色，精進技法，弟子遍及全台，嘉義因而成為交趾陶的原鄉。

饒嘉博指出，林添木除了開發新釉彩之外，還把傳統用於寺廟的交趾陶作品，轉型為可供室內擺飾的藝術品，對於台灣交趾陶的發展、推廣與創新貢獻很大，因而於1985年獲得「傳統工藝類民族藝術薪傳獎」。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070311

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