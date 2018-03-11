/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 阿里山森林鐵路HBL金正恩趙敏基
>rss

嘉義城隍廟交趾陶 潮州泉州匠師競技

發稿時間：2018/03/11 09:09

最新更新：2018/03/11 09:57

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
嘉義市城隍廟橫梁「至誠前知」匾額下方的交趾陶作品，是潮州、泉州兩派匠師「拚場」的結果，兩名匠師的作品在中間接合，渾然一體，有如出自同一匠師之手。中央社記者江俊亮攝　107年3月11日嘉義市城隍廟橫梁「至誠前知」匾額下方的交趾陶作品，是潮州、泉州兩派匠師「拚場」的結果，兩名匠師的作品在中間接合，渾然一體，有如出自同一匠師之手。中央社記者江俊亮攝　107年3月11日

交趾陶原鄉之2（中央社記者江俊亮嘉義市11日電）嘉義市城隍廟拜殿的交趾陶，是由泉州、潮州兩派匠師「拚堵」的結果，建廟時雙方各據廟內兩側對場競技，作品栩栩如生，這種匠師之間的競合關係，至今仍傳為佳話。

地方文史工作者、金龍文教基金會董事長蔡榮順表示，交趾陶原本是寺廟、宗祠、宅第建築的傳統裝飾品，也是集捏塑、彩繪、燒陶於一身的藝術，屬於低溫多彩釉陶，色彩絢麗，最能代表寺廟工藝之美。

他說，嘉義有多家寺廟的交趾陶作品，乍看之下，好像是出自同一門派或同一匠師的手法，但細看或經專人解說，才知是名匠「對場」的結果，其中又以嘉義市城隍廟的「水車堵」最具代表性。

蔡榮順表示，嘉義市城隍廟在日本昭和11年（西元1936年）重建時，拜殿兩側的水車堵，分別禮聘潮州派匠師林添木（西元1912～1987）、泉州派匠師陳專友（西元1911～1981）競技，展現各自門派的特色。

南華大學視覺藝術與設計學系教師江美英指出，嘉義城隍廟建廟有300多年歷史，1936年重建時，拜殿水車堵龍邊（左側）是由泉州派施作，虎邊（右側）交由潮州派創作。

嘉義市城隍廟橫梁「至誠前知」匾額下方的交趾陶作品，是潮州派匠師林添木、泉州派匠師陳專友「拚場」的結果，兩名匠師各完成一半，作品細膩傳神。中央社記者江俊亮攝　107年3月11日嘉義市城隍廟橫梁「至誠前知」匾額下方的交趾陶作品，是潮州派匠師林添木、泉州派匠師陳專友「拚場」的結果，兩名匠師各完成一半，作品細膩傳神。中央社記者江俊亮攝　107年3月11日

有趣的是，城隍廟橫梁「至誠前知」匾額下方的交趾陶作品，也是林添木、陳專友「拚場」的結果，兩位名匠各完成一半，在中間接合，雙方作品都非常細膩傳神，渾然一體，有如出自同一匠師之手。

嘉義城隍廟總幹事葛永樂表示，「至誠前知」匾額是清同治3年（西元1864年）由嘉義知縣白鸞卿所提，匾下的交趾陶有林添木落款，而林添木正是有「台灣交趾陶第一人」之稱的葉王傳人。

葛永樂指出，泉州、潮州兩派「拚堵」結果，潮州派被地方耆老評選較優，當年因此贏得廟方提供的額外獎金。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070311

嘉義市城隍廟拜殿的交趾陶，是由泉州、潮州兩派匠師「拚堵」的結果，由於作品彌足珍貴，廟方以玻璃、壓克力封住。中央社記者江俊亮攝　107年3月11日嘉義市城隍廟拜殿的交趾陶，是由泉州、潮州兩派匠師「拚堵」的結果，由於作品彌足珍貴，廟方以玻璃、壓克力封住。中央社記者江俊亮攝　107年3月11日

延伸閱讀》收集廟尪仔 醫師王福源成立文化館

延伸閱讀》交趾陶原鄉 日本人將嘉義燒推向國際

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他文化新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP