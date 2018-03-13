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烏帕塔舞蹈劇場 攜萬朵康乃馨登台中歌劇院

發稿時間：2018/03/13 17:44

最新更新：2018/03/13 18:51

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碧娜．鮑許烏帕塔舞蹈劇場推出的舞碼「康乃馨」，15日起到17日將在台中國家歌劇院演出，歌劇院藝術總監王文儀（右3）13日陪同舞團一起召開演出前記者會，感謝觀眾對現代舞作的支持。中央社記者郝雪卿攝　107年3月13日碧娜．鮑許烏帕塔舞蹈劇場推出的舞碼「康乃馨」，15日起到17日將在台中國家歌劇院演出，歌劇院藝術總監王文儀（右3）13日陪同舞團一起召開演出前記者會，感謝觀眾對現代舞作的支持。中央社記者郝雪卿攝　107年3月13日

（中央社記者郝雪卿台中13日電）國際知名的碧娜．鮑許烏帕塔舞蹈劇場推出的舞碼「康乃馨」，15日起到17日，將在台中國家歌劇院演出，3場5000張票券已銷售近9成。

台中國家歌劇院藝術總監王文儀今天陪同烏帕塔舞蹈劇場藝術總監阿道芙．賓德（Adolphe Binder）、舞台設計家彼得．帕布斯（Peter Pabst）及兩名台灣籍舞者余采芩、田采薇等人一起舉行演出前記者會，感謝觀眾對現代舞作的支持。

帕布斯表示，過去在烏帕塔創作與演出時僅使用8000朵康乃馨，這次為歌劇院大劇院的舞台，特別使用超過萬朵康乃馨，絕對能為台中觀眾帶來絕佳的觀賞體驗。

王文儀說，1997年碧娜．鮑許帶著「康乃馨」首次來台演出，開拓舞蹈劇場的全新視野，打破觀眾對舞蹈的既定印象，同時連結人性的共同情感。

另外，王文儀指出，今年以來，中台灣藝文市場逐漸升溫，以「康乃馨」首度來到台中，包括週四冷門時段的首演場在內，3場演出近5000張票券已幾乎完售，可見中台灣觀眾對現代舞作品，在歌劇院的引薦下，接受度越來越高，藝文觀眾族群也逐漸累積。

當年因為高中導師北上觀賞「康乃馨」回來分享而深受影響的台北藝術大學舞蹈系學生余采芩，是第一位跳進烏帕塔舞蹈劇場的台灣舞者，成為詮釋「康乃馨」的重要舞者之一；後來學妹田采薇也以優異表現加入舞團。兩人都說，首次回到台灣演出，感到非常興奮。（編緝：梁君棣）1070313

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