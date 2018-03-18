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關鍵字： 李敖戴資穎天元宮台灣旅行法
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李敖病逝 傅達仁臉書願天堂見

發稿時間：2018/03/18 19:43

最新更新：2018/03/18 20:36

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（中央社記者龍柏安台北18日電）台灣知名作家李敖今在榮總病逝，罹患胰臟癌末期的前體育主播傅達仁在臉書透露，他和李大師神交已久，兩人形象有些相似，他感性地寫下：「李戡侄兒節哀！李大師、天堂見！」

傅達仁因罹患胰臟癌，近來積極在台推動安樂死合法化，他透露，日前臉書上有臉友問他，傅達仁和李敖的進度到那裡了。他留言回答說：「我應比他早走！我比他大兩歲。」不料今早傳出李敖辭世的消息，他則還在剃刀邊緣下掙札中。

雖然傅達仁和李敖並不相識，不過傅達仁自認兩人同樣具有正義感，口條形象有些神色，他並自暴之前出國在旅遊景點，居然碰到有觀光客誤認，把叫他成「李大師」。

這不打緊，有次李敖的兒子李戡在福華替父親舉辦生日宴，席間李敖開玩笑說，有次他坐計程車回家，下車時司機居然對著李敖說：「傅主播，我喜歡你的轉播不用拿錢啦！」李敖索性跟司機開起玩笑，要司機下次載到傅達仁時，要告訴他：「李大師，甭拿錢囉。」

傅達仁認為，他和李敖的確有些相似，把他倆認錯的人還真不少，「但願這次你先到天堂門口、把門的不要說：「傅主播、你怎麼先來啦？」（編輯：吳協昌）1070318

日前fb有句大哉問？說傅達仁和李傲的進度到那裡了？我立刻回言說：我應比他早走！我比他大兩歳、不料今早他先走了、我還在剃刀邊緣下掙札中！和李大師神交已久、且正義感 口條形象...

傅達仁貼上了 2018年3月18日

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