67年前 第一批政治犯送綠島

1951年4月1日，台灣省保安司令部在綠島成立「台灣省保安司令部新生訓導處」，約千名政治受難者移監至該處接受非人道感訓教育。圖為新生營房。（取自國家人權博物館網站 www.nhrm.gov.tw）

國家人權博物館系列專題2（中央社記者鄭景雯台北16日電）小提琴家胡乃元的父親胡鑫麟原為台大醫院眼科主任，1950年於醫院開會時與醫生許強等人被捕，成為「火燒島」第一批政治犯。相隔60多年，當年的綠島監獄如今成為人權教育場域。



籌備6年的國家人權博物館，將在5月17日及18日分別在白色恐怖綠島及景美紀念園區舉行掛牌儀式。1951年5月17日第一批政治受難者被送到綠島，選擇在517掛牌意義重大。



白色恐怖綠島紀念園區位於綠島東北邊流麻溝一帶，19世紀初葉，原籍福建泉州同安的小琉球漁民分批遷移至綠島，建立公館、中寮、南寮、溫泉、流麻溝等聚落。日治時期，台灣總督府在流麻溝成立「火燒島浮浪者收容所」，收容官方認定為害地方安良情節重大者。



國民政府來台後，1949年5月20日全台實施戒嚴，台灣省保安司令部情治單位，以軍事手段全面逮捕異議人士，台灣進入白色恐怖戒嚴時期，台灣省保安司令部軍法處看守所及國防部軍人監獄人滿為患。



1951年初，台灣省保安司令部著手整建位於台東外海的「火燒島浮浪者收容所」舊有空間，同年4月1日，在該處成立「台灣省保安司令部新生訓導處」，5月17日，自台北移監來自全省各處，約將近千名政治受難者移監至該處接受非人道感訓教育。



當時胡鑫麟原為台大醫院眼科主任，1950年5月與蘇友鵬、許強、胡寶珍等同時遭到特務逮捕，理由是參加左傾的讀書會，涉「台北市工作委員會郭琇琮等案」，被判10年，也是第一批被關到綠島的政治犯。





1950年代第一批政治犯登上綠島時，面對的其實並非70年代以後，暗無天日的監禁生活，而是類似共產黨勞改的「淨化工程」。受刑人除了需從事農作、建築等勞動工作自力更生，每天還得分班討論「如何發揚黃花崗七十二烈士革命精神」、閱讀「革命偉人事蹟」、「國父遺教」等教材，以矯正思想。



1990年5月5日，涉及郵包炸彈案的王幸男假釋獲准，坐滿13年5個月的牢獄，才跨出綠島監獄大門，成為最後一名離開綠島的政治犯。



過去囚禁政治犯的黑牢，於2002年12月10日世界人權日成立「綠島人權紀念園區」，2007年又再更名為「綠島文化園區」，2009年6月與景美文化園區更名為「綠島人權文化園區」，2014年公告登錄為文化景觀類文化資產。



國家人權博物館今年3月成立，成為隸屬文化部所屬三級機構的白色恐怖綠島紀念園區，未來要持續保存及復原新生訓導處及綠洲山莊歷史樣貌，以紀念曾經關押在此的政治受難者；軟體方面則要彰顯政治受難者，以及受難者與綠島居民建立深厚的感人事蹟，藉由這些歷史記憶，轉化為人權教育素材，成為推動人權教育的中心。（編輯：黃瑞弘）1070516





1951年4月1日，台灣省保安司令部在綠島成立「台灣省保安司令部新生訓導處」，第一批政治受難者在同年5月17日送抵「訓導處」，接受非人道感訓教育。圖為教官為新生講解匪黨理論批判及新民主主義。（中央社檔案照片）

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