綠島首批政治犯 蔡焜霖按指印換來10年黑牢

國家人權博物館系列專題4（中央社記者盧太城台東縣16日電）曾經創下發行5萬本，6、70年代廣受喜愛的雜誌–王子半月刊，鮮少人知道，這陪伴小朋友長大的雜誌創辦人是政治受難者蔡焜霖。



談起王子雜誌創辦人蔡焜霖，可能大家很熟悉；但談到政治受難者蔡焜霖，可能就很陌生。



蔡焜霖因「台北電信局」案，被判處有期徒刑10年，民國39年入監服刑，民國49年出獄。



「就是愛讀書，不知道怎麼會被抓？」蔡焜霖接受中央社記者專訪時說，民國35、36年間，學術風氣很自由，加入讀書會是很正常，他就讀台中一中、17歲時加入讀書會，沒想到成為2年後「思想不正確」的指控。



蔡焜霖說，高中畢業後，他想先賺點錢再繼續念書，於是到台中縣清水鎮公所上班，有一天例假日，他加班，忽然一群人到鎮公所將他帶到台北軍法處看守所，指控他高中時參加非法組織，散發傳單。



他說，原來被關在青島東路軍法處，後來又被押到新店的看守所、保安處，「我根本沒看過什麼傳單，讀書會更不是叛亂組織」，就這樣在台北「轉來轉去關了8個月」，被打和電擊。



有一天被帶到軍法處，辦案人員拿出事先寫好的自白書，告訴他，只要按指印，3天後就可以回家。聽到3天可以回家，「什麼都好」，於是按了指印，沒想到「3天變成10年」。



蔡焜霖說，他和「台北電信局案」綁在一起，「台北電信局在哪裡我都不知道，我在台中上班，竟然扯上遙遠的台北」；可能為了要結案，剛好有「台北電信局案」，於是「被撿一撿放在一起」，從台北押到綠島，第一批送到綠島的政治受難者，關了9年4個月。



「出獄後，才知道父親已過世，這是他一輩子的痛」。蔡焜霖說，民國49年出獄後，無法回到鎮公所上班，於是找了一些文案工作，民國55年創辦「王子雜誌半月刊」，找同樣是政治受難者的獄友一起打拚。



蔡焜霖說，他最得意的一件事，是民國57年間，和政治受難者募款，讓山地鄉的台東紅葉少棒隊到台北比賽，結果打敗勁敵嘉義垂楊隊和台南立人隊，造成全國轟動，他帶著紅葉少棒「邊打邊回家」，走遍全國友誼賽。





民國57年間，王子雜誌半月刊創辦人蔡焜霖和政治受難者募款，讓山地鄉紅葉少棒隊到台北比賽，結果打敗勁敵嘉義垂楊隊和台南立人隊。圖為紅葉少棒隊與嘉義垂楊隊比賽畫面。（中央社檔案照片）

回到紅葉部落，布農族人感謝「王子雜誌」，舉辦「王子之夜」，將一路陪同的2名政治犯高舉歡呼、感謝。後來又資助紅葉少棒打敗日本明星隊關西聯隊，創造「紅葉傳奇」。



根據國人權博物館籌備處資料，蔡焜霖1930（民國19年）出生。高中畢業後進入鎮公所擔任事務員，1950（民國39年）年因涉及讀書會及參加叛亂組織並為叛徒發傳單一次，判處有期徒刑10年，褫奪公權7年。



1960（民國49年）年出獄後，擔任國華廣告文案撰寫，1966年創辦「王子雜誌半月刊」，隨後曾任國泰美術館館長、董事長及副董事長秘書、百科文化事業「儂儂月刊」總編輯。



蔡焜霖的胞兄是日本作家司馬遼太郎「台灣紀行」中的「老台北」蔡焜燦，蔡焜燦曾任李登輝民主協會總會理事長，於去年辭世。（編輯：黃瑞弘）1070516



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