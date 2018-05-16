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紅葉少棒傳奇 幕後推手是政治受難者

發稿時間：2018/05/16 09:42

最新更新：2018/05/16 11:11

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49年前紅葉少棒以7A比0擊敗關西聯隊，轟動體壇，寫下「紅葉傳奇」。幕後功臣是曾經坐過多年苦牢的政治受難者。（中央社檔案照片）49年前紅葉少棒以7A比0擊敗關西聯隊，轟動體壇，寫下「紅葉傳奇」。幕後功臣是曾經坐過多年苦牢的政治受難者。（中央社檔案照片）

國家人權博物館系列專題5（中央社記者盧太城台東縣16日電）49年前紅葉少棒從山腳下的原住民學校走向國際舞台，讓台灣在棒球場上揚眉吐氣，難以想像的是，這個勵志故事背後，卻和台灣歷經數十年的白色恐怖產生連結。

民國57年4月間，台北市西門町一家冰果室內，等待看電影的38歲男子，忽然決定省下看電影的錢，捐給後山一支山地學校的棒球隊；這個念頭，打開台灣棒球之路。

他是白色恐怖受難者、王子雜誌半月刊創辦人蔡焜霖。

zoom in 王子雜誌半月刊創辦人蔡焜霖在民國57年為紅葉少棒隊發起募款，幫助他們到台北比賽，這個舉動也打開台灣的棒球之路。（圖取自國家人權博物館網站 www.nhrm.gov.tw）王子雜誌半月刊創辦人蔡焜霖在民國57年為紅葉少棒隊發起募款，幫助他們到台北比賽，這個舉動也打開台灣的棒球之路。（圖取自國家人權博物館網站 www.nhrm.gov.tw）

蔡焜霖接受中央社記者專訪，回憶一群政治犯和紅葉少棒鮮為人知的往事。他說，民國57年3月間的一個假日，他到台北市西門町看電影，上映前，他到冰果室翻報紙，無意間看到「紅葉少棒獲冠軍，但沒錢到台北比賽」的新聞。

「他們怎辦到的」，蔡焜霖說，這則新聞讓他心裡很難過，「不到100人的山地學校，能打到台東冠軍，一定是很努力」、「只因為沒有錢，連到台北參加全國比賽機會都沒有」、「這樣不公平」。

當年38歲的蔡焜霖心情激動，連電影都不看了，趕回辦公室，發動募款，幫助後山這群小朋友圓夢。

蔡焜霖說，當時辦公室員工大部分都是政治受難者，大家對棒球很陌生，也很迷惑，因此辦公室有人反對，有同仁建議他先寫信給校長，再看看。

他不知道紅葉國小在哪？校長是誰？因此在信上寫著「台東縣紅葉國小校長收」，信中表明有意願幫學生，但「可能沒辦法讓學生吃很好，或是住很好」。未料，一個禮拜後收到學校的回信，他印象很深，當時的紅葉國小校長是胡學禮。

校長在信中說，「山地小孩很能吃苦耐勞」、「不用吃三餐，吃二餐就可以」、「不用睡飯店，睡在報社地板就好了」、「我們一定打冠軍」。

蔡焜霖說，雜誌社的同仁看到校長的信很感動，原不願意捐款的人都說要幫忙。當年5月間，他和弟弟就開著雜誌社20人小巴士，從台北到台東接小朋友。

當時雜誌社攝影記者，跟著一起到台東，拍下小球員「以木為棒，以石當球」，以及手包白布當手套、利用輪胎練打擊的訓練過程拍下來。回台北後，他覺得小孩苦練的精神要讓更多人知道，於是帶著校長、球員拜訪聯合報，王姓體育記者很感動，寫下第一篇「紅葉故事」。

當時少棒很少人注意，大家看到報導後，趕到球場看比賽，幫紅葉小將加油。紅葉小將不負眾望，「越打越勇」，看到穿破球衣，打赤腳的球員打出安打、全壘打，觀眾席就將糖果、水果、還有鈔票包起來，丟到球場加油，有人則敲鑼打鼓聲援。

比賽造成轟動，聯合報和中國時報的前身「徵信新聞社」，都用第3版的社會新聞版面報導。最後紅葉少棒和嘉義垂楊隊、台南的立人隊，進入準全賽，冠亞軍賽時，紅葉小將在綿綿細雨中擊出全壘打，演出逆轉勝，獲得「第20屆全國學童棒球賽冠軍」。

民國57年間，王子雜誌半月刊創辦人蔡焜霖和政治受難者募款，讓山地鄉紅葉少棒隊到台北比賽，結果打敗勁敵嘉義垂楊隊和台南立人隊。圖為紅葉少棒隊與嘉義垂楊隊比賽畫面。（中央社檔案照片）民國57年間，王子雜誌半月刊創辦人蔡焜霖和政治受難者募款，讓山地鄉紅葉少棒隊到台北比賽，結果打敗勁敵嘉義垂楊隊和台南立人隊。圖為紅葉少棒隊與嘉義垂楊隊比賽畫面。（中央社檔案照片）

「紅葉傳奇」造成轟動，各地紛紛要求紅葉少棒從台北回台東途中，沿路比賽。於是57年6、7月間「邊打邊回家」，走遍全國友誼賽，榮獲「所向無敵」美譽。

回到紅葉部落，布農族人感謝「王子雜誌」，舉辦「王子之夜」，將一路陪同的政治犯高舉歡呼、感謝。

蔡焜霖說，不久後，他接到棒委會主委電話，希望台灣少棒能參加國際比賽，但又擔心實力不夠，要先邀請民國56年的世界少棒冠軍日本關東隊到台灣和紅葉少棒友誼賽，「如果不輸太多，就表示有那個水準了」。

為了讓紅葉少棒有新的球衣、球具和集訓經費，王子半月刊發起讀者一人一元幫球隊。因關東隊無法到台灣，由關西聯隊到台灣參賽。

結果紅葉小將，以7A比0擊敗關西聯隊，轟動體壇。

「王子雜誌」讓「紅葉精神」走出山區，用球棒把台灣推上國際舞台，很多人都想不到幕後功臣竟是曾經坐過多年苦牢的政治受難者。（編輯：黃瑞弘）1070516

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