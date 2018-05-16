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呂秀蓮：永遠忘不了被抓進景美看守所那天

發稿時間：2018/05/16 09:47

最新更新：2018/05/16 11:12

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zoom in 歷經美麗島事件的前副總統呂秀蓮（中）說，永遠忘不了1979年12月13日那一天，她遭逮且是第一個被送至景美看守所的叛亂犯。圖為1980年3月18日美麗島事件公開審理，呂秀蓮到庭。（中央社檔案照片）歷經美麗島事件的前副總統呂秀蓮（中）說，永遠忘不了1979年12月13日那一天，她遭逮且是第一個被送至景美看守所的叛亂犯。圖為1980年3月18日美麗島事件公開審理，呂秀蓮到庭。（中央社檔案照片）

國家人權博物館系列專題7（中央社記者游凱翔台北16日電）歷經美麗島事件的前副總統呂秀蓮說，永遠忘不了1979年12月13日那一天，天濛濛亮、下著微雨，她遭逮且是第一個被送至景美看守所的叛亂犯；事過境遷，她珍惜民主得來不易。

籌備6年的國家人權博物館，18日將在白色恐怖景美紀念園區掛牌。這也是當年呂秀蓮被關的地方。

表態參選台北市長的呂秀蓮15日於關渡碼頭搭乘河輪，瞭解淡水河淤積狀況。她乘著海風，在河輪上接受中央社訪問時說，她與總統府秘書長陳菊、民進黨第六屆黨主席施明德、民進黨第八屆黨主席林義雄等人，都是當時國民黨眼中的「叛亂犯」，在那個沒有言論自由年代，情勢相當緊張。

她回憶，1979年12月12日，她與陳菊、施明德、林義雄等人在「美麗島」雜誌社位於台北市信義路上的編輯室討論事情，因為時間已晚，擔憂獨自回家會有危險，在陳菊勸說下，她與施明德等人就住在雜誌社樓上；而林義雄則回到雜誌社樓下住處。

未料，13日清晨門鈴大響，她的房門也傳來急促敲門聲，施明德向呂秀蓮說：「他們來抓人了，趕快跑！」她趕快穿上大衣，與施明德趕緊離開；陳菊則穿著睡衣，拿著包裹縱身跳下防火巷，卻發現林義雄已被制伏。

呂秀蓮最後仍被逮捕，清晨5時許，天還濛濛亮、陰雨綿綿，她是第一個被送到警備總司令部軍法處看守所（現為國家人權博物館）的叛亂犯。等了好幾分鐘，鐵門才緩緩打開，檢察官問訊時更是一臉睡眼惺忪，隨後便被囚禁在看守所59號房，她永遠忘不了那天。

判決確定後移監土城，對於牢裡的生活，呂秀蓮似乎不願再提，但她也認為，自由是非常容易被剝奪的，「當時為了爭取自由，犧牲了多少先烈，當時能夠活著走出來的人，真的很幸運」。

呂秀蓮說，白色恐怖景美紀念園區是她在擔任副總統時一手促成的，過去政府曾經開放樂團、藝人等團體表演，她認為「這是不對的、也不應該」，每個人來到這裡應該保持嚴肅、正視歷史。

呂秀蓮最後表示，民主得來不易，現在的年輕人更應珍惜自由，不該把自由視為空氣與水、把自由當成理所當然；她也認為，這個社會上，政治雖然會有藍綠，但事實與真相只有一個。

籌備6年的國家人權博物館，18日將在白色恐怖景美紀念園區掛牌。位於新北市新店區的景美園區前身為警備總司令部軍法處看守所，是戒嚴時期對政治受難者進行羈押、起訴、審判及代監執行的監禁場所，也是美麗島軍法大審所在地。（編輯：李淑華）1070516

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