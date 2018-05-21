傳說對決26日春季冠軍賽 上演同門爭霸

（中央社記者韓婷婷台北21日電）中國數碼文化旗下二支隊伍「傳說對決」J Team、SMG將於5月26日同門爭霸春季賽冠軍，爭取「傳說對決」世界盃 (AWC)門票。



隨著5月20日SMG打敗MS拿下季後賽的第二順位後，5月26日GCS冠軍賽將確定由兩個熱門隊伍J Team和SMG進行爭奪。拿下春季賽冠軍後的隊伍，將代表台港澳賽區出戰「傳說對決」世界盃 (AWC)，也將有機會代表出賽雅加達亞運。



SMG曾在去年拿下「Garena 傳說對決」AIC（Arena of Valor International Championship）Asia 2017國際賽的冠軍獎盃，累積了超過20萬的粉絲，是傳說對決賽事中，人氣對高的隊伍。



J Team在今年重整後，異軍突起，強勢的作風及完美的操作配合，讓JT以第一名的姿態，穩坐例行賽冠軍。



其實J Team和SMG Team兩隻戰隊分別由杰藝和數碼文創兩個不同的團隊經營，但實際上都擁有中國數碼文化的支持。中國數碼文化致力於結合電競及明星IP，2年內陸續與周杰倫、林書豪、林俊傑、蕭敬騰等明星合作成立職業戰隊，藉由明星加入，將戰隊打造成「明星戰隊」。（編輯：楊凱翔）1070521