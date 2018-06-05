/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 四技二專F-16WWDC孫安佐
>rss

嫁妝一牛車舞台劇 22日嘉義首演

發稿時間：2018/06/05 17:41

最新更新：2018/06/05 17:41

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者江俊亮嘉義市5日電）改編自王禎和小說「嫁妝一牛車」的舞台劇，將於22日在嘉義縣表演藝術中心首演，這是嘉義在地的「阮劇團」與日本小劇場導演流山兒祥再度合作演出。

阮劇團團長汪兆謙今天在嘉義文創園區舉行首演記者會表示，流山兒祥有日本「地下劇場帝王」之稱，1998年創辦劇團「樂塾」，2006年創辦平均80歲的高齡者劇團「天堂一座」，以「世界戲劇的地平線」為目標。

汪兆謙指出，流山兒祥導演的戲劇內容橫跨歌舞伎、莎士比亞等古典作品，以及國內外實驗作品。阮劇團自2016年起與流山兒祥首度合作演出「馬克白」後，決定今年把台灣文學作品「嫁妝一牛車」搬上舞台。

他說，這是阮劇團第一次嘗試改編台灣文學，因此邀請電視劇「通靈少女」編劇林孟寰負責編寫劇本，整齣劇充滿台日混血風情，這次將有12名中日籍演員演出。

汪兆謙指出，「嫁妝一牛車」可以說是台灣鄉土小說的經典之作，曾被改編拍成電影，小說描寫50多年前台灣社會底層小人物的生活，呈現出小人物的悲哀與命運的無奈。

他說，在阮劇團與流山兒祥合作的版本中，除了融入原著小說的精神外，更加入現代觀點的詮釋，演出將以3面式舞台呈現，並有大量歌舞場面，希望以為經典注入新血，創造新面貌的台灣經典文學劇場。

2003年成立於嘉義縣的阮劇團，是嘉義地區第一個正式立案的現代戲劇表演藝術團體，由一群在嘉義長大、具戲劇學院背景的青年所組成，以「做嘉義人的劇團」為目標。（編輯：施燕飛）1070605

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他文化新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊
Hito音樂獎直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP