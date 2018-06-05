嫁妝一牛車舞台劇 22日嘉義首演

（中央社記者江俊亮嘉義市5日電）改編自王禎和小說「嫁妝一牛車」的舞台劇，將於22日在嘉義縣表演藝術中心首演，這是嘉義在地的「阮劇團」與日本小劇場導演流山兒祥再度合作演出。



阮劇團團長汪兆謙今天在嘉義文創園區舉行首演記者會表示，流山兒祥有日本「地下劇場帝王」之稱，1998年創辦劇團「樂塾」，2006年創辦平均80歲的高齡者劇團「天堂一座」，以「世界戲劇的地平線」為目標。



汪兆謙指出，流山兒祥導演的戲劇內容橫跨歌舞伎、莎士比亞等古典作品，以及國內外實驗作品。阮劇團自2016年起與流山兒祥首度合作演出「馬克白」後，決定今年把台灣文學作品「嫁妝一牛車」搬上舞台。



他說，這是阮劇團第一次嘗試改編台灣文學，因此邀請電視劇「通靈少女」編劇林孟寰負責編寫劇本，整齣劇充滿台日混血風情，這次將有12名中日籍演員演出。



汪兆謙指出，「嫁妝一牛車」可以說是台灣鄉土小說的經典之作，曾被改編拍成電影，小說描寫50多年前台灣社會底層小人物的生活，呈現出小人物的悲哀與命運的無奈。



他說，在阮劇團與流山兒祥合作的版本中，除了融入原著小說的精神外，更加入現代觀點的詮釋，演出將以3面式舞台呈現，並有大量歌舞場面，希望以為經典注入新血，創造新面貌的台灣經典文學劇場。



2003年成立於嘉義縣的阮劇團，是嘉義地區第一個正式立案的現代戲劇表演藝術團體，由一群在嘉義長大、具戲劇學院背景的青年所組成，以「做嘉義人的劇團」為目標。（編輯：施燕飛）1070605