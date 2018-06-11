/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 納達爾川金會G7NBA

白宮證實 川普和金正恩將一對一會談

>rss

傳統表演藝術入選 台南無形文化資產添兩筆

發稿時間：2018/06/11 15:01

最新更新：2018/06/11 15:31

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台南市文化資產管理處11日指出，麻豆巷口集英社「太平清歌」是台南本地重要南管系統歌館文化，獲市府文化資產審議會議通過，成為台南市無形文化資產。（台南市文資處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年6月11日台南市文化資產管理處11日指出，麻豆巷口集英社「太平清歌」是台南本地重要南管系統歌館文化，獲市府文化資產審議會議通過，成為台南市無形文化資產。（台南市文資處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年6月11日

（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市文化資產管理處今天宣布，麻豆巷口集英社「太平清歌」、歸仁區看東弘農宮「金獅陣」兩項傳統表演藝術，已獲市府文化資產審議會議通過，成為台南市無形文化資產。

台南市文化資產管理處指出，「太平清歌」是一種近似南管的音樂陣頭，以唱奏為主要表演型態，是台南本地重要南管系統歌館文化。「麻豆巷口集英社」成立於日治大正6年（1917年），與當時「迎暗藝」民俗活動有關，頗具地方色彩。

文資處指出，麻豆巷口集英社館員在昭和11年（1936年）起習曲，促使巷口集英社太平歌陣「南管化」，成為特殊的音樂演化現象；集英社太平清歌音樂風格較為通俗、活潑，貼近一般民眾生活，唱曲為南管中的套曲與散曲，但演唱技藝獨樹一格，音樂表現雅俗共賞。

文資處指出，歸仁區看東弘農宮「金獅陣」是歸仁最早成立的金獅陣，也是東門城外青面獅首源，獅過橋、偃旗息鼓、青刀巷（清道巷、鎗刀巷）、安八卦、祀王、拍獅等陣式，兼具宗教意涵與藝術意趣。今年農曆10月初，也將參與關廟山西宮建醮活動出陣繞境。

文資處指出，這些無形文化資產反映地區與族群的生活態度、鄉土意識與文化認同，後續將透過公部門與地方的合作，協助記錄、保存並扎根，以保有台南文化的多樣性，讓珍貴文化資產能健全發展。（編輯：施燕飛）1070611

台南歸仁區看東弘農宮的「金獅陣」是歸仁最早成立的金獅陣，兼具宗教意涵與藝術意趣，市府文化資產審議會議通過，成為台南市無形文化資產。（台南市文資處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年6月11日台南歸仁區看東弘農宮的「金獅陣」是歸仁最早成立的金獅陣，兼具宗教意涵與藝術意趣，市府文化資產審議會議通過，成為台南市無形文化資產。（台南市文資處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年6月11日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他文化新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP