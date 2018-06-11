傳統表演藝術入選 台南無形文化資產添兩筆

台南市文化資產管理處11日指出，麻豆巷口集英社「太平清歌」是台南本地重要南管系統歌館文化，獲市府文化資產審議會議通過，成為台南市無形文化資產。（台南市文資處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年6月11日

（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市文化資產管理處今天宣布，麻豆巷口集英社「太平清歌」、歸仁區看東弘農宮「金獅陣」兩項傳統表演藝術，已獲市府文化資產審議會議通過，成為台南市無形文化資產。



台南市文化資產管理處指出，「太平清歌」是一種近似南管的音樂陣頭，以唱奏為主要表演型態，是台南本地重要南管系統歌館文化。「麻豆巷口集英社」成立於日治大正6年（1917年），與當時「迎暗藝」民俗活動有關，頗具地方色彩。



文資處指出，麻豆巷口集英社館員在昭和11年（1936年）起習曲，促使巷口集英社太平歌陣「南管化」，成為特殊的音樂演化現象；集英社太平清歌音樂風格較為通俗、活潑，貼近一般民眾生活，唱曲為南管中的套曲與散曲，但演唱技藝獨樹一格，音樂表現雅俗共賞。



文資處指出，歸仁區看東弘農宮「金獅陣」是歸仁最早成立的金獅陣，也是東門城外青面獅首源，獅過橋、偃旗息鼓、青刀巷（清道巷、鎗刀巷）、安八卦、祀王、拍獅等陣式，兼具宗教意涵與藝術意趣。今年農曆10月初，也將參與關廟山西宮建醮活動出陣繞境。



文資處指出，這些無形文化資產反映地區與族群的生活態度、鄉土意識與文化認同，後續將透過公部門與地方的合作，協助記錄、保存並扎根，以保有台南文化的多樣性，讓珍貴文化資產能健全發展。（編輯：施燕飛）1070611



