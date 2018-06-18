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原台南州會修復動工 將恢復古蹟原貌

發稿時間：2018/06/18 12:46

最新更新：2018/06/18 13:21

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「直轄市定古蹟原台南州會」位於台南市中西區，興建於日治時期1935年。修復工程18日動工，將拆除在民國55年增建的辦公室，恢復3樓原有斜屋頂立面，重現古蹟原貌。中央社記者楊思瑞攝 107年6月18日「直轄市定古蹟原台南州會」位於台南市中西區，興建於日治時期1935年。修復工程18日動工，將拆除在民國55年增建的辦公室，恢復3樓原有斜屋頂立面，重現古蹟原貌。中央社記者楊思瑞攝 107年6月18日

（中央社記者楊思瑞台南18日電）台南市定古蹟「原台南州會」修復工程今天動土，將拆除在民國55年增建的辦公室，恢復3樓原有斜屋頂立面，重現古蹟原貌，預計在109年7月竣工。

「直轄市定古蹟原台南州會」位於台南市中西區，興建於日治時期1935年，建造時與台南州廳相鄰接，並為「台南州州會」與「台南市市會」等民意機構議事場所。戰後轉供台南市議會使用，直到1998年市議會遷往現址。台南市政府在2008年3月17日指定為市定古蹟。

台南市政府文化局長葉澤山在動工儀式致詞表示，自從台南市議會遷走之後，原台南州會建物一直沒有比較好的利用方式。這次獲得文化部經費補助、及市府配合經費共新台幣4470萬元，進行整體性修復工程。

葉澤山說，建物修復完成後將作為中西區圖書館使用，並將展出日治時期至戰後的議會發展史相關文史資料。將來結合附近的林百貨、原日本勸業銀行台南支店等重要古蹟，讓中西區中正路至運河一帶地區，成為日治時期歷史文化核心區。

台南市代理市長李孟諺表示，因為早期對古蹟保存較沒有正確觀念，有段時間古蹟遭粗暴對待，甚至被重新粉刷改成不同的顏色。現在進行的修復工作講求能夠恢復原貌，也讓許多珍貴歷史建物得以再呈現在民眾眼前。

台南市文化資產管理處指出，這次工程將恢復臨中正路3樓斜屋頂立面，拆除在55年因辦公空間不敷使用而增建的辦公室，恢復原有古蹟外貌。(編輯:孫承武) 1070618

台南市定古蹟「原台南州會」修復工程18日動土，台南市代理市長李孟諺（中）、台南市政府文化局長葉澤山（右2）等人參與動工儀式。中央社記者楊思瑞攝 107年6月18日台南市定古蹟「原台南州會」修復工程18日動土，台南市代理市長李孟諺（中）、台南市政府文化局長葉澤山（右2）等人參與動工儀式。中央社記者楊思瑞攝 107年6月18日
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