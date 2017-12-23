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16號公報實施 中華信評：評等不受衝擊

發稿時間：2017/12/23 10:29

最新更新：2017/12/23 10:29

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（中央社記者蔡怡杼台北23日電）信評機構中華信用評等公司預期，國際財務報導準則第16號有關租賃會計處理方式的修訂，將不會對大量使用營業租賃的企業評等造成衝擊。

金融監督管理委員會日前宣布，台灣與國際將同步於民國108年1月1日接軌國際財務報導準則第16號「租賃」（IFRS 16）。據金管會調查，以承租飛機、船舶或營業據點較多的航運業、貿易百貨業、觀光旅遊業與文化創意業等產業較易受影響。

IFRS 16要求企業自租約開始時，依租賃合約條款享有的資產使用權，在資產負債表中列為資產項目，並將租金支付視為負債，企業也需就租賃資產進行攤提。

對高度依賴營業租賃的企業而言，新版租賃會計準則可能會大幅提升借款規模與財務槓桿比率。

金管會表示，統計結果顯示，多數企業表示採用IFRS 16尚無重大影響，受影響公司整體資產與負債約增加2.6%與3.6%、負債比率約增加1%，即資產、負債都將增加新台幣1兆276億元。

中華信評目前授予評等的企業客戶中，有幾家是大量依賴營業租賃合約的企業；這些受評企業包括中華航空、統一企業、萬海航運及陽明海運。

中華信評在最新發布的報告中指出，IFRS 16的實施不會對使用營業租賃的台灣企業評等造成影響，中華信評在分析評估這些受評企業財務報表時，已依中華信評相關評等準則針對營業租賃進行調整，調整方式與IFRS 16內涵相近。1061223

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