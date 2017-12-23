93款遊戲角逐年度大獎 6萬玩家票選

（中央社記者韓婷婷台北23日電）台北國際電玩展主辦的「GAME STAR遊戲之星」票選活動為電玩展暖身，舉辦電玩展的台北市電腦公會表示，今年有93款遊戲角逐GAME STAR遊戲之星年度大獎，目前已有6萬玩家響應支持票選最愛遊戲。



電腦公會表示，「GAME STAR遊戲之星」票選活動是由遊戲公司及獨立遊戲開發團隊推薦自西元2016年9月到2017年8月期間引起玩家熱烈討論作品，參賽遊戲總計93款，分為「台灣研發遊戲」、「台灣獨立遊戲」、「線上遊戲」、「網頁遊戲」、「單機遊戲」、「遊樂器遊戲」與「行動遊戲」類。



已連續4年產品數居冠的行動遊戲類型，今年有37款作品，截至目前為止「Garena傳說對決」、「爐石戰記：安戈洛歷險記」、「少女前線」和「Garena武裝菁英」、「天堂2：革命」得票數不分軒輊，競爭最激烈。



在單機遊戲、遊樂器遊戲類型，玩家各有所好，「看門狗 2中文版」、「三國志13with威力加強版」、「閃亂神樂 夏日對決-少女們的抉擇中文版」和「NieR: Automata」、「火影忍者疾風傳終極風暴4慕留人傳」、「刺客教條：埃齊歐合輯」分別呈現拉鋸戰；而在台灣研發遊戲類型共有17款作品參賽。



電腦公會統計12月開放線上投票以來，已吸引超過6萬名玩家參與投票，票選活動將進行到2018年1月5日，並在明年1月台北國際電玩展公布得獎結果及頒獎。1061223