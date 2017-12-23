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AIA業務員權益 金管會要求業者說明

發稿時間：2017/12/23 11:55

最新更新：2017/12/23 11:55

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（中央社記者蔡怡杼台北23日電）AIA友邦人壽裁撤業務員通路，解除與業務員的承攬關係，金管會表示，已接獲業務員陳情，預計今年底前發文AIA友邦人壽要求說明，同時，呼籲公司不要片面提早解除承攬關係。

蘋果日報報導，AIA友邦人壽業務員昨日到金管會陳情，不滿友邦人壽裁撤業務員通路，300名業務員將被引薦至錠嵂保經、聯旗保經、黃信保經或是敦煌保經，且轉介計劃從明年的2月1日，提前至明年1月1日執行。

金管會接受中央社記者訪問時指出，AIA友邦人壽業務員昨天沒有到金管會陳情，不過，金管會迄今已陸續收到10多件書面陳情，陳情內容是有關權益補償的部分。

官員表示，AIA友邦人壽業務員在陳情書中指出，業務員不純然都是承攬關係，因部分時段有到公司的需求，因此，這時候就是僱傭關係，但根據AIA友邦人壽的說法，業務員是純承攬關係。

金管會表示，已著手整理AIA友邦人壽業務員陳情內容，預計今年底前發文AIA友邦人壽要求進行說明，且若有涉及勞動法令的部分會移請勞動部處理。

另外，業務員轉介計畫提前到明年元旦實施的部分，金管會指出，雖有業務員表達既然都要轉任了，建議AIA友邦人壽將解除承攬關係提前到明年元旦實施，對此，金管會已請AIA友邦人壽要再評估，希望公司不要片面提前解除承攬關係，要顧及業務員的意願。

AIA友邦人壽表示，如果AIA友邦人壽有收到業務員的訴求，一定會跟業務員繼續進行溝通。1061223

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