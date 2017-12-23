/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 勞基法彭淮南肯亞冬至
>rss

俄烏天然氣爭議仲裁出爐 雙方都宣稱贏

發稿時間：2017/12/23 12:23

最新更新：2017/12/23 12:23

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社基輔22日綜合外電報導）烏克蘭和俄羅斯今天在2009年能源合約爭議仲裁結果出爐後，雙雙宣稱獲勝。

法新社報導，斯德哥爾摩仲裁法院裁定調降俄國天然氣可索取的價格，同時也維持烏克蘭必須從俄國採購天然氣，但減少採購數量。

自烏克蘭親西方政府於2014年上台後，俄烏兩國針對這起價值數十億美元的能源合約發起激烈的法律戰，緊咬對方。

由於這項仲裁結果未公開宣布，細節只能從彼此公布的內容窺知。

烏克蘭國營天然氣公司（Naftogaz）在聲明中總結說：「Naftogaz贏得仲裁。」

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）則回應表示：「儘管Naftogaz的聲明，仲裁已裁定合約的兩大原則有效，符合Gazprom大部分要求。」

Naftogaz尋求拿回他們聲稱在2011至2015年間，被以非市價要求，多付給Gazprom的180億美元（160億歐元）。

Gazprom則駁斥Naftogaz說法，並爭取371億美元，作為Naftogaz賠償被控未根據合約中引發爭議的「無條件支付」（Take-or-pay）條款採購的天然氣數量。

Gazprom提出的無條件支付契約要求客戶採購一定數量的天然氣，即使沒買到這個數量也要付一樣的錢。

根據雙方揭露的細節，仲裁法院調降2014年爭議期間的天然氣價格，但拒絕追溯降價至之前幾年，也就是基輔當局所要求的。

Naftogaz表示，仲裁法院維持「無條件支付」原則，但減少採購量從520億立方公尺，降至只有50億立方公尺，「符合實際的進口需求」。

Gazprom說，仲裁法院裁定Naftogaz須支付20億美元的價格相關拖欠。但Naftogaz表示，該公司贏得不用付給Gazprom依無條件支付條款要求的560億美元。

烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）讚揚仲裁法院的裁定是一項「歷史性勝利」。（譯者：中央社劉淑琴）1061223

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP