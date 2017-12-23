中油僱用人員甄試今天登場 錄取率8.7%

（中央社記者蔡怡杼台北23日電）中油公司106年僱用人員甄試今天在台北、台中、高雄3個考區共10個考場同時舉行第1試，有超過1.58萬人到考，到考率86.9%，預計錄取1388人，平均錄取率約8.7%。



今天的甄試總計1萬8289人報考，首節考試1萬5887人到考，到考率86.9%；預計錄取1388人，平均錄取率約8.7%，競爭激烈。



中油公司表示，本次甄試招考高中職以上學校畢業者，性別不拘、年齡不限，共招考17個類別人員，第1試以筆試方式辦理，考試科目包括共同科目國文、英文2科，占總分30%，以及各類別專業科目占總分70%。



同時，中油公司表示，為善盡國營事業照顧弱勢族群的社會責任，本次甄試循往例對原住民族及身心障礙人員加計筆試總成績15%。



另外，為杜絕電子舞弊情事，中油公司對於本次甄試除商請國家通訊傳播委員會指派電波定向監測車及電信警察在各考場協助監測異常電波外，並指派專人使用隱型耳機偵測器及金屬探測設備於各考場巡查，以維護考試公平。



中油公司指出，本次甄試第1試成績預定於明年1月15日開放網路查詢，並擇優通知應考人參加第2試。參加第2試合格錄取人員，將依第1試、第2試總成績高低依序按志願分發至公司各單位訓練，訓練6個月期滿成績合格後正式僱用。人員正式僱用後起薪及晉薪依公司規定辦理，其後得依工作績效逐步晉升，提供優質的育才、留才工作環境。1061223