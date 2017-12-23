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星餐飲教父投震撼彈 黃清標返台傳經驗

發稿時間：2017/12/23 15:55

最新更新：2017/12/23 15:55

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（中央社記者黃自強新加坡23日專電）新加坡廚界教父黃清標名氣響叮噹，「譚府宴」手藝更是其中一絕，不過，這位在新加坡打拚超過38年的台灣名廚決定返鄉，為傳承台灣年輕世代餐飲經驗付出更多心力。

繼台灣首位米其林主廚江振誠今年10月宣布返台傳承料理，在新加坡有「廚界教父」美稱的黃清標也決定明年3月返台傳承精湛廚藝。這無異為新加坡餐飲美食界再度投下震撼彈。

黃清標今天告訴中央社記者，從年輕迄今掌勺超過50年，應聘赴新加坡餐飲界服務超過38年，希望將自己一身廚藝功夫傳承給台灣的年輕世代，或為提升台灣的美食料理境界做出更多的貢獻。

他指出，身為廚師，雖然是「師父領進門，修行在個人」，但仍應利用這個資訊流通時代，猶如海綿般隨時汲取廚藝新知識，精進對食材的認識，不僅傳承前輩留下的手藝，也能予以改良或發揚光大。

黃清標認為，台灣餐飲教育多元，有意投入餐飲界的年輕世代更應腳踏實地，看準目標認真學習，由於成功不會憑空而降，如果心猿意馬，不能專心致志，將難有所成。

黃清標年輕時即在新加坡餐飲界嶄露頭角，他於1984年榮獲德國法蘭克福世界廚師烹飪大賽金獎，執掌新加坡知名金沙酒店金山樓餐飲總監迄今，更把百年民初美食「譚府宴」發揮的淋漓盡致。

黃清標是知名的台灣名廚，新加坡建國總理李光耀、法國前總統席哈克等都曾是座上賓，也曾接待前總統陳水扁、前行政院長郝柏村等人。

尤其，「譚府宴」美食名聲遠播，口感特別的「湘潭烤酥方」是其中一絕，許多美食家認為更勝北京烤鴨。

譚延闓是湖南茶陵人，是民國初年政治人物，也是美食家，他當時宴請政界名流、文壇雅士的宴席菜色，也就是「譚府宴」的由來。

不過，「譚府宴」流傳迄今多半失傳，黃清標憑藉著湘菜的功底，再遍訪名廚鑽研「譚府宴」精髓，如「祖庵黃燜排翅」、「溏心鮑魚」、「畏公牙心」、「畏公豆腐」等均為經典名菜。1061223

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