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中租年終獎金最高15個月 明年加薪3%

發稿時間：2017/12/23 20:22

最新更新：2017/12/23 20:22

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）中租控股今天舉辦旺年晚會，耗資逾4000萬元，中租總裁辜仲立宣布，今年是中租豐收的一年，年終獎金將發放7至10個月，績優員工甚至達到12至15個月，明年也將加薪3％。

中租今天在南港展覽館舉辦旺年會，以「中租40 for team for years」為主題，由中租企業總裁辜仲立、中租控股董事長陳鳳龍與中實控股董事長黃炳彰揭開序幕，與現場逾3000名員工暨眷屬同歡。

晚會由許傑輝與阿喜主持，並邀請阿信、楊丞琳、家家(紀家盈)與艾怡良等歌手現場勁歌熱舞，慶祝企業成立40周年。

辜仲立表示，中租企業整體營運與獲利表現亮眼，旗下中租控股及經營團隊也獲海內外多項獎項肯定，連續4年榮獲入榜台灣20大國際品牌獎，二度獲頒公司治理評鑑排名前5%，入選台灣企業永續金獎、天下雜誌「CSR企業公民獎」、遠見雜誌的「CSR40強」，子公司泰國亞洲興業獲選「最佳企業績效獎」以及台灣中租迪和獲經濟部知識管理專題競賽第1名等。

中租控股2017年度營運績效，1-11月合併營收為新台幣374億元，年增9%，獲利表現方面，累計1-11月合併稅後純益為87.7億元，年增32%，每股稅後純益(EPS)為7.59元。

展望新年，中租表示，中租控股在台灣方面，將力拚營運雙數成長，並推行數位平台，提升虛實結合的綜效；在中國大陸，資產品質的提升已有顯著成效，在新設立據點上，從既有沿海、成功的分公司做延伸； 11月底有5家公司在菲律賓正式營運，積極耕耘當地市場追求快速成長。1061223

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