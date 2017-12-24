/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 多益五月天勞基法空氣品質
>rss

耶誕節來了 信義商圈就要這樣玩

發稿時間：2017/12/24 11:04

最新更新：2017/12/24 14:01

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
夜晚的信義商圈，有燈海、聖誕老人裝飾，整個商圈宛如化身大型耶誕城，散發濃濃過節氣氛。中央社記者朱則瑋攝 106年12月24日夜晚的信義商圈，有燈海、聖誕老人裝飾，整個商圈宛如化身大型耶誕城，散發濃濃過節氣氛。中央社記者朱則瑋攝 106年12月24日

（中央社記者朱則瑋台北24日電）充滿著快樂與歡呼聲的耶誕節來了，台北信義商圈百貨業者使出混身解數，推出從早到晚的多樣活動，熱戀中的情侶、夫妻絕對不能錯過甜蜜景點放閃外，連吃喝都有特製餐點。

台北市信義商圈擁有微風、新光三越、誠品、統一時代、台北101購物中心等多家百貨公司，是民眾耶誕節必去的商圈之一，雖然耶誕節適逢週一非假日，但如果情人、家庭特別排假或請假，要好好過耶誕節，信義商圈中午開始，就有好吃好逛的地方。

新光三越信義新天地A11館6樓的韓國商品展，從早上11時百貨開館就可進展參觀，品嘗泡菜、花蟹等30多道韓國道地美食，價格親民且種類多，哈韓情侶或夫妻可以到這逛逛、填飽肚子。

如果吃不飽，或是想來場浪漫且較高檔的耶誕氛圍午餐，也可步行至附近百貨公司3樓，有泰式料理、日式料理等店家推耶誕套餐，情侶、夫妻能夠邊品嘗美食邊享受兩人時光。

飽餐一頓後，需要走走消耗熱量，對情侶來說，合照留念是基本約會行程，新光A8館B2樓有品牌櫃位設有英式耶誕小屋，小屋內有代表12生肖熊娃娃齊聚一堂，並有多隻具倫敦特色的6呎倫敦熊（180公分），是少女們的最愛，兩人可以在此牽手和小熊們合照，留下美好回憶。

耶誕節除了耶誕樹、耶誕老公公，更不能忘了負責載送禮物的馴鹿，誠品信義店一樓五米大道的紅鼻子馴鹿點亮公益創作展，展出各式逗趣、創意的馴鹿作品，適合逛逛消磨美好的午後時光，還能隨手做公益購買馴鹿商品，所得將捐給關懷台灣文教基金會，讓弱勢孩童也能過好節。

隨著天色漸暗，走出百貨公司就可看到連綿燈海與耶誕布置，七彩繽紛的景致映入眼簾，一定會引起另一半快樂的歡呼聲。

新光三越百貨安排3800米紅色燈海，從A4一路延伸到A11，而台北101、微風、誠品、統一時代百貨周邊也有燈海、聖誕老人裝飾，商圈化身大型耶誕城，散發濃濃過節氣氛。

情人漫步耶誕燈海中，記得放慢腳步，聆聽、欣賞沿途街頭藝人的精彩演出，以及各式不同風格的耶誕裝置藝術，位在A11館牆面上，有15米高的紅白齒輪，加上耶誕老人、禮物盒等裝飾點綴而成的耶誕大型裝置，整點還會飄下雪花，營造浪漫雪國風情，有意求婚者，千萬把握難得的浪漫機會。

而坐落於新光三越台北信義新天地A8的立體螺旋溜滑梯「Weeeeee! Slide」，溜滑梯高達16米、全長42米，號稱「全亞洲戶外最高的立體螺旋溜滑梯」，夜晚降臨時，溜滑梯閃耀著LED燈，與信義區耶誕佳節氣氛濃的燈海，相映成趣。

整個信義商圈四處可見耶誕樹、耶誕老人等造景，慢慢散步前往統一百貨二樓夢廣場，則有如來到美國紐約，現場有5.5米七彩大蘋果、百老匯經典歌劇院、以及用美國摩天大樓為意象的超大七彩耶誕樹等設施，假如手機、相機在前面瘋狂拍照完後，還有剩餘電量，還可在此留下2人充滿異國情調的甜蜜合照。

傍晚6時至9時整點時刻，夢廣場的耶誕樹以及周邊造景，還將搭配超炫燈光、磅礡歌曲，呈現全長4分鐘的耶誕限定燈光秀。

燈光秀結束，也別急著離開，往台北101方向望去，會看到101LED燈網TPAD，化身全台最高耶誕樹，閃耀在大樓上，如果事先到「台北101 2018幸福共好」粉絲團選取喜愛的吊飾，還能在耶誕樹上看到吊飾及自己的名字，男方不妨先上臉書寫下喜歡女生的名字，趁機表白，成功率絕對大增。1061224

統一百貨二樓夢廣場有如來到美國紐約，現場有5.5米七彩大蘋果、百老匯經典歌劇院、以及用美國摩天大樓為意象的超大七彩耶誕樹等設施。中央社記者朱則瑋攝 106年12月24日統一百貨二樓夢廣場有如來到美國紐約，現場有5.5米七彩大蘋果、百老匯經典歌劇院、以及用美國摩天大樓為意象的超大七彩耶誕樹等設施。中央社記者朱則瑋攝 106年12月24日
位在A11館牆面上，有15米高的紅白齒輪，加上耶誕老人、禮物盒等裝飾點綴而成的耶誕大型裝置，整點還會飄下雪花，營造浪漫雪國風情，男方可趁當下氣氛，趁機向女友求婚。中央社記者朱則瑋攝 106年12月24日位在A11館牆面上，有15米高的紅白齒輪，加上耶誕老人、禮物盒等裝飾點綴而成的耶誕大型裝置，整點還會飄下雪花，營造浪漫雪國風情，男方可趁當下氣氛，趁機向女友求婚。中央社記者朱則瑋攝 106年12月24日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP