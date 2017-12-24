油電糖水2018月曆 手繪攝影藝術較勁

搭配今年舉辦的攝影比賽得獎作品，台水配合12個區處，加強宣導水資源節約理念，呈現台水的工程建設成果。圖為1月主題的鯉魚潭火燒雲。（台水提供）中央社記者黃雅娟傳真 106年12月24日

（中央社記者黃雅娟台北24日電）經濟部旗下4大國營事業推出2018年月曆，不管是手繪還是攝影，除了透過藝術互相較勁外，打破既定印象及風格，更成為各單位強力又搶手的高CP宣傳品。



年關將至，經濟部國營事業台電、中油、台糖、台水分別製作2018年度月曆，台水透過攝影美景，延續過去宣導節水觀念；台糖則是取材於自己的有機農業，呈現農場豐富生態。



中油找來插畫家，用童趣風格「守護」台灣生態；台電延續這兩年的保存文化資產理念，用手繪水彩風，呈現出台電古蹟建築的歷經歲月痕跡的樣貌。



台水近兩年開始製作月曆，由於一年有12個月，剛好呈現12個區處的特色，搭配今年舉辦的攝影比賽，網羅各個得獎的照片，加上宣導水資源節約理念，或是呈現台水公司的工程建設成果。像是1月份，就選了今年攝影比賽的金牌獎，呈現鯉魚潭水庫火燒雲的美景，預計印製兩萬份。



台糖則選擇跟以往糖廠古蹟迥然不同的風格，由於台糖是台灣最大有機蔬菜的生產者，一個有機農場如果有鳥類、蟲，或是蝴蝶、瓢蟲等，代表農藥用得少，生態系自然豐富完整，將用攝影照片呈現有機農場裡各種動植物的生態之美，預計印製6000多份。



中油延續過去幾年的繪畫風格，今年找來知名插畫家徐世賢，童趣風格呈現中油「守護」台灣生態的概念，像是封面就把中油過去的紅色火炬改以綠色植物代替，並逐月呈現中油的核心價值，例如創新、人才、安全等等，預計印製11.5萬份。



台電則是首創古蹟文創月曆，找來剛從文化大學建築系畢業的設計師王厚昇，從12個歷史古蹟及建築，以手繪水彩方式，結合年底開幕的築蹟特展，一月一歷史，描繪出建物的歲月痕跡，預計發行7萬餘份。



除了古蹟月曆外，台電更一併設計了紙膠帶、桌曆、明信片等文青商品，先前配合粉絲團活動，已經送出210份；12月28日的築蹟特展座談會，以及到明年1月12日止，參觀特展也將送出明信片及紙膠帶等文創商品。1061224



