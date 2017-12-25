顧立雄強化金融業董事職能 三方向著手

金融監督管理委員會主委顧立雄（圖）25日列席立法院財政委員會議並備詢，他表示，金管會對金融機構採高度監理，金管會會對法人董事這塊進行檢討，包含董事會結構增加自然人席次、研議獨立董事席次過半、解決法人董事隨時改派的問題。中央社記者王飛華攝 106年12月25日

（中央社記者蔡怡杼台北25日電）為強化公司治理，金融監督管理委員會主委顧立雄表示，金管會對金融機構法人董事進行檢討，檢討內容包含增加董事會中的自然人席次、研議獨立董事過半、法人董事隨時改派。



顧立雄今天列席立法院財政委員會議並備詢，會前媒體追問，學者建議廢除公司法第27條的法人董事規定，金管會主管的金融法規是否進行檢討？



顧立雄表示，「現在還沒看到影子」，他說，公司法本次修法沒有放入第27條，在行政院本沒有放入的情況下，立法委員們若有個別提案是否會併入討論，他不太清楚，且公司法不是金管會主政。



同時，顧立雄也說，金管會對金融機構採高度監理，金管會會對法人董事這塊進行檢討，包含董事會結構增加自然人席次、研議獨立董事席次過半、解決法人董事隨時改派的問題。



顧立雄進一步表示，董事會中自然人以及獨立董事要分開來看，他盡量希望董事會中都是自然人董事，而不只是單純過半的問題。



媒體追問，當公司董事會中都以自然人、獨立董事為主時，是否會有大股東表示其權益沒有人幫他捍衛的問題？



顧立雄強調，任何董事在被獲選為董事後，就要盡到董事應盡的善良管理人注意職責，要從公司最大利益來考量。



至於遠航集團董事長張綱維以不到5%股權拿下三信商銀5席董事，顧立雄說，想要了解一下張綱維「為什麼說是他的？」與其講說是他的，不如說透過委託書跟相關人支持下，因此拿下5席董事。1061225