/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 聖誕節多益五月天勞基法
>rss

顧立雄強化金融業董事職能 三方向著手

發稿時間：2017/12/25 10:07

最新更新：2017/12/25 12:24

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
金融監督管理委員會主委顧立雄（圖）25日列席立法院財政委員會議並備詢，他表示，金管會對金融機構採高度監理，金管會會對法人董事這塊進行檢討，包含董事會結構增加自然人席次、研議獨立董事席次過半、解決法人董事隨時改派的問題。中央社記者王飛華攝 106年12月25日金融監督管理委員會主委顧立雄（圖）25日列席立法院財政委員會議並備詢，他表示，金管會對金融機構採高度監理，金管會會對法人董事這塊進行檢討，包含董事會結構增加自然人席次、研議獨立董事席次過半、解決法人董事隨時改派的問題。中央社記者王飛華攝 106年12月25日

（中央社記者蔡怡杼台北25日電）為強化公司治理，金融監督管理委員會主委顧立雄表示，金管會對金融機構法人董事進行檢討，檢討內容包含增加董事會中的自然人席次、研議獨立董事過半、法人董事隨時改派。

顧立雄今天列席立法院財政委員會議並備詢，會前媒體追問，學者建議廢除公司法第27條的法人董事規定，金管會主管的金融法規是否進行檢討？

顧立雄表示，「現在還沒看到影子」，他說，公司法本次修法沒有放入第27條，在行政院本沒有放入的情況下，立法委員們若有個別提案是否會併入討論，他不太清楚，且公司法不是金管會主政。

同時，顧立雄也說，金管會對金融機構採高度監理，金管會會對法人董事這塊進行檢討，包含董事會結構增加自然人席次、研議獨立董事席次過半、解決法人董事隨時改派的問題。

顧立雄進一步表示，董事會中自然人以及獨立董事要分開來看，他盡量希望董事會中都是自然人董事，而不只是單純過半的問題。

媒體追問，當公司董事會中都以自然人、獨立董事為主時，是否會有大股東表示其權益沒有人幫他捍衛的問題？

顧立雄強調，任何董事在被獲選為董事後，就要盡到董事應盡的善良管理人注意職責，要從公司最大利益來考量。

至於遠航集團董事長張綱維以不到5%股權拿下三信商銀5席董事，顧立雄說，想要了解一下張綱維「為什麼說是他的？」與其講說是他的，不如說透過委託書跟相關人支持下，因此拿下5席董事。1061225

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP