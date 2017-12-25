年終獎金發放 上市櫃與外商平均1.82個月

（中央社記者邱柏勝台北25日電）根據調查，近9成企業將發放年終獎金，較去年高出1成，上市櫃與外商公司平均發1.82個月，非上市櫃公司平均發1.2個月。不發年終獎金的企業中，近7成坦言與一例一休有關。



yes123求職網今天公布「企業年終獎金與尾牙計畫調查」，調查顯示，89.9%的企業將在狗年農曆年前發放年終獎金，比例高於去年的80.7%。剩下10.1%不發年終獎金的企業中，有68.6%坦言與一例一休制度上路有關。



若以企業屬性來看，上市櫃與外商公司平均發1.82個月；非上市櫃公司平均給1.2個月。假如扣除不發放的10.1%企業，發放年終獎金的整體平均值為1.45個月。



以行業別進行交叉分析，年終獎金比較高的有「金融保險與會計統計業」(2.22個月)、「科技資訊業」(1.83個月)、「傳統製造業」(1.67個月)，以及「運輸與物流倉儲業」(1.56個月)、「醫護與生技業」(1.5個月)。



反之，年終獎金比較低的有「大眾傳播與公關廣告業」(0.5個月)、「文教業」(0.7個月)、「民生服務業(不含餐宿休旅)」(0.75個月)，以及「餐飲住宿與休閒旅遊業」(0.9個月)、「營建與不動產業」(0.93個月)。



對於年終獎金發放方式，有高達86.4%企業屬於所有正職員工人人有獎；同時在獎金基數部分，77.7%的公司透露有高低落差；剩下的22.3%則為齊頭式，也就是所有員工發放基期一致。



yes123求職網發言人楊宗斌表示，今年企業受惠股市上萬點效應，金融業平均獲利明顯成長；外銷導向的產業，訂單也持續回溫中，盈餘加持了年終獎金與分紅。相形之下，內需產業成長趨緩，同時還有一例一休的實施，導致人事成本增加，主要還衝擊到服務業，最終影響年終獎金的數字。



對於年終獎金的運用，楊宗斌建議上班族，可以分成「投資本金」、「非基本生活支出」、「急用準備金」3大部分來規劃。首先在「投資本金」部分，不論是短線操作或長線持有，要發揮錢滾錢的複利效果，才能慢慢累積財富。



「企業年終獎金與尾牙計畫調查」是由yes123求職網於12月6日到12月18日，以網路問卷進行抽樣，調查已畢業或退伍、目前有工作的會員，有效問卷共1477份，信心水準為95%，誤差值為正負2.55個百分點；至於企業部分，有效問卷共1008份，信心水準為95%，誤差值為正負3.09個百分點。1061225