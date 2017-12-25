/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 聖誕節多益五月天勞基法
>rss

年終獎金發放 上市櫃與外商平均1.82個月

發稿時間：2017/12/25 10:59

最新更新：2017/12/25 10:59

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者邱柏勝台北25日電）根據調查，近9成企業將發放年終獎金，較去年高出1成，上市櫃與外商公司平均發1.82個月，非上市櫃公司平均發1.2個月。不發年終獎金的企業中，近7成坦言與一例一休有關。

yes123求職網今天公布「企業年終獎金與尾牙計畫調查」，調查顯示，89.9%的企業將在狗年農曆年前發放年終獎金，比例高於去年的80.7%。剩下10.1%不發年終獎金的企業中，有68.6%坦言與一例一休制度上路有關。

若以企業屬性來看，上市櫃與外商公司平均發1.82個月；非上市櫃公司平均給1.2個月。假如扣除不發放的10.1%企業，發放年終獎金的整體平均值為1.45個月。

以行業別進行交叉分析，年終獎金比較高的有「金融保險與會計統計業」(2.22個月)、「科技資訊業」(1.83個月)、「傳統製造業」(1.67個月)，以及「運輸與物流倉儲業」(1.56個月)、「醫護與生技業」(1.5個月)。

反之，年終獎金比較低的有「大眾傳播與公關廣告業」(0.5個月)、「文教業」(0.7個月)、「民生服務業(不含餐宿休旅)」(0.75個月)，以及「餐飲住宿與休閒旅遊業」(0.9個月)、「營建與不動產業」(0.93個月)。

對於年終獎金發放方式，有高達86.4%企業屬於所有正職員工人人有獎；同時在獎金基數部分，77.7%的公司透露有高低落差；剩下的22.3%則為齊頭式，也就是所有員工發放基期一致。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，今年企業受惠股市上萬點效應，金融業平均獲利明顯成長；外銷導向的產業，訂單也持續回溫中，盈餘加持了年終獎金與分紅。相形之下，內需產業成長趨緩，同時還有一例一休的實施，導致人事成本增加，主要還衝擊到服務業，最終影響年終獎金的數字。

對於年終獎金的運用，楊宗斌建議上班族，可以分成「投資本金」、「非基本生活支出」、「急用準備金」3大部分來規劃。首先在「投資本金」部分，不論是短線操作或長線持有，要發揮錢滾錢的複利效果，才能慢慢累積財富。

「企業年終獎金與尾牙計畫調查」是由yes123求職網於12月6日到12月18日，以網路問卷進行抽樣，調查已畢業或退伍、目前有工作的會員，有效問卷共1477份，信心水準為95%，誤差值為正負2.55個百分點；至於企業部分，有效問卷共1008份，信心水準為95%，誤差值為正負3.09個百分點。1061225

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP