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關鍵字： 聖誕節多益五月天勞基法
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權值股無力 台股量縮力守10500

發稿時間：2017/12/25 11:03

最新更新：2017/12/25 11:03

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（中央社記者江明晏台北25日電）歐美股市在耶誕節前夕收黑，受到外資過節暫歇，台股今天量縮小跌，仍守住10500點整數關卡，盤中電子權值股無力，焦點股則有宏碁、PCB族群等。

美股上週五將長久等待的稅改法案簽署成法律，值此之際，美股收黑。歐洲股市上週五收低，西班牙股市因加泰隆尼亞獨派在提前選舉中贏得多數席次而受挫，英國股市則因耶誕假期提前收市，盤中一度創新高紀錄。

上午10時50分，加權指數來到10525.45點，下跌11.82點，成交值新台幣407.47億元。

觀察類股族群表現，電子、金融類股下跌，其餘類股漲跌互見。電子權值股今天無力，台積電小漲0.22%，至228元，鴻海小跌0.32%，至92.6元，大立光下跌60元，至4140元，跌幅1.43%。

觀察盤中焦點股，宏碁大漲7.28%，至24.45元，位居台股成交值第一，被動元件、網通、印刷電路板（PCB）族群表現亮眼；其中，達邁大漲近8%，至85.1元，燿華漲5%，至26.15元，台虹大漲約8%，至60.1元。

日盛投顧表示，近兩周台股持續在10450點至10650點間窄幅震盪，呈現量縮橫盤格局。美國耶誕節休市與台灣新年假期前，成交量不易放大，仍將是內資法人主導盤勢。1061225

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