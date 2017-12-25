物聯網資安標準元年誓師 從IPCAM開始

（中央社記者廖禹揚台北25日電）政府積極推動數位經濟發展，資安成為一大關鍵，經濟部長沈榮津今天正式宣布網路攝影機（IPCAM）資安產業標準及檢測規範，並表示明年將擴及數位攝影機及數位儲存裝置等。



經濟部工業局今天舉辦物聯網資安產業標準元年誓師大會，沈榮津提到國外發生駭客利用網路攝影機發動分散式阻斷服務攻擊（DDoS），而台灣製造的網路監控攝影機目前占全球產品比重約25%至30%，資安漏洞極易造成個人隱私問題與服務應用的財損，急需建立公正第三方的資安產品標準及認驗證制度，來協助業者強化產品的安全性。



經濟部參考國際物聯網資安標準與規範，考量產品及市場需求，建立物聯網資安分級標準，讓廠商可針對不同市場需求，設計不同資安層級設備，並在今天正式公告「IPCAM資安產業標準及檢測規範正式版V1.0」，預計於明年度開始推動檢測驗證工作，讓設備製造商與系統服務商在產品研發及設備採用上有所依據。



沈榮津表示，除物聯網的資安維護外，中油、台電、台水等能源相關國營事業的關鍵基礎設施及國防方面的資安都很重要，經濟部未來將持續推動資安產品效能評比標準及規範的國際化，包括推動制定數位攝影機（NVR）、數位聯網儲存裝備（NAS）等影像監控系統相關資安標準及檢測規範，以及媒合各式產業連網設備與智慧應用場域，推動新興資安產業發展。



行政院資通安全處副處長徐嘉臨致詞表示，行政院剛通過的國家資通訊安全發展計畫，希望達到安全可信賴的數位國家願景，產業標準、自主能量的建立、人才培育等都是未來重點工作，106年至109年間預計每年將投入新台幣10億元以上經費。1061225