銀行開戶須滿20歲 顧立雄：民法規定

（中央社記者蔡怡杼台北25日電）金融監督管理委員會主委顧立雄表示，現行到銀行開戶須滿20歲，主要是基於民法規定，使得民眾的權益利益不對等，銀行開戶門檻放寬最好的方法是將民法的完全行為能力者下修至18歲。



顧立雄今天列席立法院財政委員會議並備詢，中國國民黨籍立委盧秀燕質詢表示，公投投票年齡已從現行的20歲下修至18歲，有年輕選民表達18歲就要服兵役、可以公投，但去銀行開戶卻必須滿20歲，權利義務不對等。



顧立雄答詢表示，他過去曾提議下調民法的完全行為能力者的年齡至18歲，讓民眾負擔的權利及義務一致，但現行民法規定20歲才算成年，民法的20歲導致其他法不能去違反。



顧立雄會中受訪時說明，很多國家把投票年齡以及行為能力年齡降到18歲，這是趨勢。



他表示，儘管滿18歲的年輕人犯罪，在刑法上就會被視為完全行為能力者，但根據現行民法規定，使得18歲至20歲間年輕人簽署的民事契約需經過法定代理人的同意，即未滿20歲的年輕人若到銀行開戶時，會產生民事契約效力未定的問題。



顧立雄指出，18歲至20歲除了到銀行開戶需要法定代理人同意外，保險也面臨同樣的問題，把民法修到18歲是最好的方法。



顧立雄舉例說明，根據目前規定，假設公投併選舉時，會出現公投年齡為18歲，選舉年齡是20歲，當家裡有18歲至20歲的子女，就會收到公投通知單，卻沒有選舉的投票通知書。



另外，顧立雄補充指出，結婚是未滿20歲年輕人突破民法規定的方法，當年輕人18歲結婚後，在民法上就會被視為完全行為能力者。



根據法務部全國法規資料庫資料顯示，民法第12條規定，滿20歲為成年。



民法第13條規定，未滿7歲之未成年人，無行為能力。滿7歲以上之未成年人，有限制行為能力。未成年人已結婚者，有行為能力。1061225