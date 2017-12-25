/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 聖誕節多益五月天勞基法
>rss

銀行開戶須滿20歲 顧立雄：民法規定

發稿時間：2017/12/25 11:56

最新更新：2017/12/25 11:56

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蔡怡杼台北25日電）金融監督管理委員會主委顧立雄表示，現行到銀行開戶須滿20歲，主要是基於民法規定，使得民眾的權益利益不對等，銀行開戶門檻放寬最好的方法是將民法的完全行為能力者下修至18歲。

顧立雄今天列席立法院財政委員會議並備詢，中國國民黨籍立委盧秀燕質詢表示，公投投票年齡已從現行的20歲下修至18歲，有年輕選民表達18歲就要服兵役、可以公投，但去銀行開戶卻必須滿20歲，權利義務不對等。

顧立雄答詢表示，他過去曾提議下調民法的完全行為能力者的年齡至18歲，讓民眾負擔的權利及義務一致，但現行民法規定20歲才算成年，民法的20歲導致其他法不能去違反。

顧立雄會中受訪時說明，很多國家把投票年齡以及行為能力年齡降到18歲，這是趨勢。

他表示，儘管滿18歲的年輕人犯罪，在刑法上就會被視為完全行為能力者，但根據現行民法規定，使得18歲至20歲間年輕人簽署的民事契約需經過法定代理人的同意，即未滿20歲的年輕人若到銀行開戶時，會產生民事契約效力未定的問題。

顧立雄指出，18歲至20歲除了到銀行開戶需要法定代理人同意外，保險也面臨同樣的問題，把民法修到18歲是最好的方法。

顧立雄舉例說明，根據目前規定，假設公投併選舉時，會出現公投年齡為18歲，選舉年齡是20歲，當家裡有18歲至20歲的子女，就會收到公投通知單，卻沒有選舉的投票通知書。

另外，顧立雄補充指出，結婚是未滿20歲年輕人突破民法規定的方法，當年輕人18歲結婚後，在民法上就會被視為完全行為能力者。

根據法務部全國法規資料庫資料顯示，民法第12條規定，滿20歲為成年。

民法第13條規定，未滿7歲之未成年人，無行為能力。滿7歲以上之未成年人，有限制行為能力。未成年人已結婚者，有行為能力。1061225

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP