外資連4週賣超 投信：年底台股易漲難跌

（中央社記者田裕斌台北25日電）外資持續賣超台股，台灣證券交易所統計，外資上週賣超台股新台幣67.49億元，連續第4週賣超。投信表示，過去5年台股12月的月線都收紅，預料最後1週台股易漲難跌。



證交所表示，外資上週賣超67.49億元，累計今年至12月22日止，買超1414.53億元，外資總持股市值12兆9642.86億元，占全體上市股票市值41.24%，較12月15日增加180.66億元。



中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，進入年底假期，外資交投較為平淡，從三大法人資金動向觀察，外資流出幅度已明顯較過去3週減緩，反而由內資主導中小型股漲勢。



台灣加權股價指數上週小漲0.44%，反觀店頭市場上漲1.28%，外資台期指未平倉淨多單再次回到了4.5萬口以上，顯示對後市展望仍偏向樂觀。



周俊宏指出，相對其它股市，台股的本益比偏低，仍具吸引力，具有成長獲利題材如半導體、網通、數據中心、手機新應用技術等電子族群，及電動車、自動駕駛等非電族群皆可觀察留意。



外資上週自集中市場買超最多的前3名上市公司及張數分別為新光金(2888)3萬4511張、開發金(2883)2萬3313張、華新(1605)1萬5045張。



外資上週自集中市場賣超最多的前3名上市公司及張數分別為鴻海(2317)4萬2155張、友達(2409)3萬8879張、台積電(2330)2萬9177張。1061225