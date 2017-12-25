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張虔生申報轉讓日月光持股 個人信託規劃

發稿時間：2017/12/25 18:45

最新更新：2017/12/25 18:45

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）日月光董事長張虔生為個人信託規劃，今天申報轉讓日月光持股1億1292萬7212股。日月光表示，張虔生未有出售或釋出日月光股份計畫，所有股份轉讓及交易依法如實申報。

根據公開資訊觀測站資料傍晚公告，張虔生今天申報透過鉅額逐筆交易的轉讓方式，轉讓手上日月光持股1億1292萬7212股，有效轉讓期間從12月28日到明年1月27日。

日月光表示，張虔生今天向台灣證券交易所申報以逐筆鉅額交易方式出讓個人持股1億1292萬7212股日月光股票。在申報完成後，自2017年12月28日起1個月的期間內執行，主要是為執行信託規劃，將個人資產依法納入所設信託中。

日月光指出，張虔生同時將透過其百分之百持有價值投資有限公司（Value Tower Limited），在集中市場主要透過鉅額交易方式，依市場價格買入相同股數的日月光股票。

交易前後，張虔生最終持有日月光總股數將維持不變。

日月光指出，張虔生原透過Value Tower Limited已間接持有日月光4億744萬9072股，經過上述交易後，張虔生將透過Value Tower Limited間接持有日月光5億2037萬6284股。

此外，日月光表示，加計張虔生透過香港商微電子國際公司間接持有的日月光共13億6865萬5773股，總計張虔生共間接持有日月光股數為18億8903萬2057股，占總發行股數約21.65%。

日月光表示，上述作業是張虔生個人信託規劃，未有實質出售或釋出日月光股份行為與計劃，且所有股份轉讓及交易，都依法如實申報。1061225

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