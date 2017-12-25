太陽能電池及模組 印度啟全球防衛調查

（中央社記者廖禹揚台北25日電）繼對來自中國大陸、馬來西亞及台灣進口的太陽能電池展開反傾銷調查後，印度再公告就進口太陽能電池及模組展開全球性防衛措施調查，貿易局表示，會持續主張微量豁免。



經濟部國際貿易局表示，印度財政部防衛措施局受理印度太陽能製造商協會申請，12月19日公告就進口太陽能電池及模組展開全球性防衛措施調查。



貿易局指出，此案受調範圍為印度海關稅則號列8541.40.11產品，包括部分或完全組裝成模組或面板的所有光電轉換用太陽能電池。



印度總理莫迪推動綠色印度（Green India）政策，以扶植國內再生能源業者，今年7月已針對大陸、馬來西亞及台灣進口的前述稅則產品展開反傾銷調查；貿易局指出，印度是採取貿易救濟案件最多的世界貿易組織（WTO）會員國。



貿易局表示，政府代表已於12月12日出席公聽會，對印度展開反傾銷調查主張微量傾銷權益；針對本月再公告展開的全球性防衛措施調查，貿易局也會持續爭取微量豁免。



根據印度海關統計，在此防衛措施調查案中，2016年印度自台灣進口太陽能光電產品為5145萬美元，占印度進口市占率1.79%。依據印度海關2016年資料，印度進口光電產品最大來源國依次為中國大陸、馬來西亞及日本。



台灣太陽光電產業協會表示，印度目前是世界第3大光電市場，且台灣向印度出口主力為太陽能電池。貿易局已將相關訊息通知協會以轉知會員廠商，並將於近期與業者會商研討因應方案。1061225