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耶誕節消費熱 美零售業2011年來最佳

發稿時間：2017/12/26 09:17

最新更新：2017/12/26 09:17

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（中央社記者江今葉華盛頓25日專電）隨著景氣回升、失業率下降等激勵，美國人在這個耶誕節消費也更為大方。根據信用卡公司調查，今年美國年終零售業銷售較去年增加4.9%，也是2011年以來最佳的一年。

根據萬事達卡旗下Mastercard SpendingPulse調查顯示，今年11月1日到12月24日為止，不包括汽車消費在內的全美零售銷售成長4.9%，其中電子商務達到18.1%，是2011年以來成長最快的一年。

個別消費方面，電子產品與家用電器銷售額成長7.5%，是10年來最大成長；家居與家飾消費增加5.1%，珠寶銷售也成長5.9%。

華爾街日報引述萬事達卡市場銷售資深副總裁昆蘭（Sarah Quinlan）指出，從感恩節前一週開始，零售業業績拉出長紅，加上今年耶誕節是週一，給了消費者一整個週末可以最後搶購，讓今年的零售銷售情況大好，「今年是零售業的一大勝利」。

分析師與經濟學家指出，和過往幾年消費主要集中在高收入者不同，今年受惠於工資上揚、低失業率等經濟表現鼓舞，更多人願意消費。

市場研究機構馬基特公司（IHS Markit）執行總監克里斯多福（Chris Christopher）表示，隨著月光族人數下降，較低收入與中產階級更願意消費，高收入族群揮霍式的消費，都讓今年的年終零售業表現亮麗。

根據統計，美國10月份失業率預估創17年新低。11月時，美國的消費者信心指數升至17年新高，個人消費支出也較去年同期增加4.5%。

經濟數據亮眼，讓零售業者看好2017年最後一週的銷售情形。從耶誕節到過年這段期間，美國諮詢研究機構顧客成長夥伴公司（Customer Growth Partners）估計，隨著民眾收到的禮物卡用來消費等激勵，銷售額可望再增加690億美元。1061226

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