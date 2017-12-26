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台股下探10400點 電子股遭結帳賣壓

發稿時間：2017/12/26 11:12

最新更新：2017/12/26 11:12

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（中央社記者田裕斌台北26日電）台股今天遭逢結帳賣壓，電子股紛紛中彈，股王大立光跌破4000元大關、鴻海也觸及90.5元前低，指數跌破10500點，直逼10400點。

截至10時40分，加權股價指數下跌80.59點，為10441.90點，成交值新台幣515.41億元。

指數今天一次摜破5日均線10498點、10日均線10496點及月線10506點支撐，量能預估增至逾1000億元；櫃買指數也同步殺盤，測試季線146.11點支撐。

分析師表示，中國大陸昆山限制排污，要求吳淞江流域工業全面停產，包括鴻海、研華、嘉聯益等台資企業受到波及，雖可調整產能因應，但市場信心受到影響，電子類股指數重挫超過1%，成為市場結帳行情的重心。

今天盤面上僅剩矽晶圓類股表現相對有撐，環球晶重回400元大關，中美晶、合晶、嘉晶相對走強，不過PCB族群表現疲弱，嘉聯益走跌、台郡、電池原料、二線光學也無一倖免，紛紛成為空頭狙擊的標的。

分析師認為，指數今天最低點10430點觸及12月13日以來盤中新低，日KD值也出現交叉向下，短線多頭需守住12月11日多方缺口10419點至10438點處，否則有測試前波低點10322點的可能性。1061226

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