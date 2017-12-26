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銀行注資創投鬆綁上路 持股可達100%

發稿時間：2017/12/26 11:59

最新更新：2017/12/26 11:59

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（中央社記者蔡怡杼台北26日電）金融監督管理委員會點火助攻創投事業發展，昨天函釋將創投事業列為「金融相關事業」，即日起銀行轉投資創投的持股比率上限由5%放寬到100%，預估銀行投資創投的能量可達新台幣1000億元。

財政部1998年曾函釋創投事業屬「非金融相關事業」，因此，根據銀行法規定，銀行投資「非金融相關事業」，對每一事業的投資持股比率不得超過5%。

金管會昨天函釋將「創業投資事業」及「募集或設立創業投資事業之管理顧問事業」列為「其他經主管機關認定之金融相關事業」，即銀行投資創投事業持股上限從5%大幅放寬至100%。

在鬆綁銀行投資創投的同時，金管會也制定三大配套措施，首先、銀行轉投資創投的投資總額，不得超過銀行淨值的3%，且併入銀行法第74條第3項第1款的投資總額控管。根據金管會推估，本次鬆綁後，銀行投資創投上限約1000億元。

其次，銀行及其子公司對單一創投事業的持股上限，不得超過該創投事業股份15%。

第三、銀行及其子公司投資文創未逾1.5億元，以及投資綠能科技、亞洲矽谷、生技醫藥、國防產業、智慧機械、新農業、循環經濟等5+2新創產業，合計未逾1.5億元，都不受持股上限15%的限制。1061226

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