iPhone X傳明年首季出貨趨緩 原因是價格

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）市場對iPhone X出貨表現趨於保守，外媒引述分析師和機構預期，iPhone X價格高，明年第1季市場需求恐趨於疲軟，下修iPhone X出貨預估。



彭博（Bloomberg）引述國金證券（Sinolink Securities）分析師Zhang Bin預估，明年第1季iPhone X出貨量恐下修到3500萬支，低於原先預期，在滿足第一波市場需求後，市場開始擔心iPhone X的高價格可能會影響明年第1季出貨表現。



報導表示，這意味著iPhone X在假期消費季節尾聲，需求可能相對冷淡。



報導並引述沃倫資本（JL Warren Capital LLC）分析指出，部分蘋果供應鏈廠商降低訂單，預估iPhone X出貨量將從今年第4季的3000萬支，明年第1季下修到2500萬支。



報導引述沃倫資本分析指出，iPhone X價格高，以及缺乏吸引人的創新，使得需求出現疲軟。



市場對於iPhone X出貨趨勢看法不一。國外科技網站Appleinsider日前引述創投公司Loup Ventures分析師孟斯特（Gene Munster）預期，iPhone X可望在明年1月中旬前達到供需平衡，將有助iPhone明年第1季銷售表現。



他預期蘋果2018會計年度整體iPhone的平均銷售價格可到740美元，明顯高於市場一般預期的705美元。



Patently Apple日前引述市場研究機構Strategy Analytics分析報告指出，iPhone X相機功能，是帶動早期購買者對iPhone X產生濃厚興趣的主因，此外前置相機鏡頭具備的臉部辨識Face ID功能，更是iPhone X在市場產生區隔化的主力。



不過本土投顧之前報告預期，明年第1季iPhone X出貨可能趨緩無法達到單季持平，明年第1季iPhone X出貨預估約3000萬支到3200萬支。1061226