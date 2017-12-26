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大立光一度跌破4000大關 關注外資動向

發稿時間：2017/12/26 12:31

最新更新：2017/12/26 12:31

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（中央社記者韓婷婷台北26日電）大立光今天進入4000元保衛戰，在本土法人一路調節摜壓下股價回檔修正達35%，本益比預估滑落至15倍以下，外資轉站在買方，大立光能否站穩4000元大關仍有待觀察。

股王大立光在本土法人棄守賣壓下，今天早盤4000元整數關卡失守，早盤股價最低來到3945元，幾乎吐回今年一整年漲幅，讓長抱大立光的股民面臨「做白工」窘境。不過大立光跌深後，已開始有法人喊進，外資也偏向站在買方位置。

法人表示，智慧型手機面臨成長停滯期疑慮，包括蘋果及非蘋陣營都出現雜音，在iPhone X銷售不如預期及大陸品牌手機調節庫存影響下，短線確實將由高峰期轉入產業淡季，引發股價進入大波段回檔下修。

不過，由於「雙鏡頭」甚至「多鏡頭」趨勢，加上鏡頭應用擴及車用、商業用等新需求帶動，整體產業需求仍會持續成長，iPhone明年新機種可望全面導入3D感測，甚至傳出後置鏡頭也有機會加入3D感測，包括大立光及玉晶光明年營運仍看好。

法人指出，大立光明年每股純益預估仍有270元至300元，15倍的本益比在大型電子股中相對便宜，跌深就會出現買盤，近期股價修正後，目前評價已具長期投資價值。

玉晶光在iPhone前置鏡頭及iPhoneX3D感測接收端鏡頭良率已達相當水準，成為推動今年獲利大幅成長主因，明年3D感測鏡頭應用可望從今年1款擴增到更多機型，滲透率提升帶動下，加上良率持續進步中，對於獲利表現將有顯著提升，今年是玉晶光轉型重要一年，預計明年會是多年來條件及機會最好的一年。

至於近來市場擔憂的「G+P混合鏡技術」及「跨領域新材質競爭者」等疑慮，外資分析指出，似乎擔憂過頭，非球面模造玻璃仍未成氣侯，長期各大廠均已投入資源研發，但短期內大量應用在手機的機率仍有待考驗，技術及成本都是門檻。

另外，日前傳出的塑膠射出鏡片新製程搶單光學鏡頭廠，也讓市場一片混亂，光學業者表示，其實，iPhoneX前置的3D感測應用由紅外線發射端及接收成像鏡頭組成，大立光及玉晶光目前只負責接收端鏡頭，發射端目前採用的是半導體製程的wafer lens，光學廠原本就沒有供應，但未來如果採用新材質，例如「塑膠鏡片+玻璃鏡片」或「塑膠鏡片+驅動馬達」，光學廠反而有機會加入搶單行列。1061226

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