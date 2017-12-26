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金融業今年獲利 挑戰史上次高

發稿時間：2017/12/26 19:49

最新更新：2017/12/26 19:49

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（中央社記者蔡怡杼台北26日電）金融監督管理委員會今天公布整體金融業今年前11月稅前盈餘約新台幣5234億元，已超越去年全年的4889億元，整體金融業獲利有望挑戰歷史次高。

金管會統計，今年前11月整體金融業稅前盈餘5234億元，已超越去年全年的4889億元，較去年同期的4643億元成長12%。整體金融業史上新高出現在西元2015年的5612億元，次高為2014年的5428億元。

從各業表現看，併入本國銀行、外商銀行、中國大陸銀行在台分行、信合社與中華郵政後，整體銀行業前11月稅前獲利3399億元，已超越去年全年的3369億元；保險業前11月稅前盈餘1332億元，超越去年全年的1196億元；證券、投信及期貨今年前11月稅前獲利502.87億元，超越去年全年的322.68億元。

金管會表示，年底向來為銀行提列壞帳準備高峰，不少銀行已就慶富案提列呆帳準備，影響國銀獲利表現。不過，加計保險、證券等事業後，整體金融業今年獲利將回到5000億元以上，有機會挑戰次高。

據財政部報告，慶富案公股行庫預估損失金額為127.95億元，再加計公股對慶富自貸和慶陽海科等聯貸案，公股行庫總損失預估達148.97億元。1061226

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