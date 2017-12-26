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勞基法刑罰化並提高罰鍰 提點子成案

發稿時間：2017/12/26 20:00

最新更新：2017/12/26 20:00

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（中央社記者陳政偉台北26日電）勞基法修法備受矚目，民眾在國發會提點子平台連署，認為勞檢成效不彰且罰鍰過低，建議「勞基法應刑罰化且大幅提高行政罰鍰」，故意再違法者處拘役7天，提案經5千人附議成案。

攸關一例一休再修正的勞基法修法引發各界爭論，行政院強調，修法是在「四不變」原則下，希望給予資方和勞方一定的彈性。

有民眾在國家發展委員會公共政策網路參與平台的「提點子」連署，建議「勞基法應刑罰化且大幅提高行政罰鍰」，這項提案在10月30日通過檢核後進入附議階段，已超過5000人附議而成案，將待主責機關在明年2月26日前回應。

提案者認為，有鑑於台灣勞檢成效不彰，且罰鍰過低。對於一直不改的非法企業，並無有效遏止的作用。

提案者舉例，像是10月，高雄市勞工局稽查發現，有駕駛前一晚的10時50分才下班，7小時後的清晨5時50分又上班，休息不到8小時，違反勞基法。高雄客運是累犯，高雄勞工局卻罰新台幣4萬元。

提案者質疑，台灣的企業為何沒在怕勞基法？主要原因是台灣勞檢員不足、罰則太低，因為勞檢會有一個SOP流程，到第一線稽查後會將結果丟到勞動雲平台上面做紀錄。

提案者說，現在最大的問題，就是依法行政的那個「法」很有問題，現行規定都是第一次勸導、第二次再罰，到了第三次再罰，但是根本沒那麼多人力去做二次稽查。提案者表示，政府要修改一例一休，應該把勞基法的罰則大幅度的提高。

提案者建議，企業雇主違反勞基法後，10天內不改善並故意違法的雇主或企業負責人，應該拘役7天，不可易科罰金或其他勞務替代，可連續處罰。

提案者認為，勞基法的罰鍰應提高至10萬到1000萬，並可連續開罰，並增加勞檢員人力。1061226

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