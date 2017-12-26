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新台幣升值 壽險業淨匯損增至1623億

發稿時間：2017/12/26 20:42

最新更新：2017/12/26 20:42

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（中央社記者蔡怡杼台北26日電）受新台幣升值影響，壽險業11月單月的淨匯損高達154億元，前11月淨匯損擴大至1623億元，但同期間壽險業在資本市場積極操作，稅前獲利高達1191億元，已超越去年全年的1069億元。

新台幣近期再見2字頭，兌美元匯率11月升值0.53%，導致壽險業淨匯損擴大。根據金融監督管理委員會統計，壽險業今年到10月底的淨匯損為新台幣1469億元，到11月底時，淨匯損金額擴大至1623億元，即11月單月的淨匯損高達154億元。

保險局副局長張玉煇表示，壽險業前11月匯兌損失為6007億元，避險利益為4203億元，外匯價格變動準備金沖銷金額為181億元，即壽險業前11月的淨匯損為1623億元。外匯價格變動準備金到11月底的水位為259億元。

新台幣兌美元匯率去年底為32.279元，11月30日為30.010元，升值7.56%。

儘管淨匯損金額擴大，不過，根據金管會統計，壽險業今年前11月稅前盈餘1191億元，已超越去年全年的1069億元，較去年同期的1000億元增加約19%。

金管會說明，新台幣今年來強升，對海外擁有龐大投資部位的壽險公司來說，承受不小的匯兌損失壓力，在面臨龐大的匯損壓力下，業者或提高避險部位，或者趁今年資本市場表現不錯時積極實現獲利，以緩解匯損對獲利的衝擊。1061226

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