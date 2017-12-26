印度企業願助爭優惠 促台石化業前往投資

（中央社記者廖禹揚台北26日電）看好印度石化產業發展，外貿協會與台灣石化公會再次攜手舉辦投資說明會，印度企業阿達尼集團（Adani）表示，可為台灣業者爭取優惠投資條件，並協助處理稅務及勞力問題。



阿達尼集團董事張健庭受邀在中華民國對外貿易發展協會及台灣區石油化學同業公會22日舉辦的台灣石化產業印度投資說明會中，介紹Mundra特別經濟區投資環境。



他認為，石化業是投資印度很好的敲門磚，且印度古吉拉特州（Gujarat State）的Mundra具有完善港口、機場、鐵公路運輸、發電廠等設施，可大幅降低投資成本。



他並表示，Adani集團會為台灣業者向古吉拉特州爭取優惠投資條件，並從稅務及勞力方面提供協助，降低業者投資門檻。



外貿協會在今年4月及9月協助台灣中油公司等國內石化業者前往Mundra考察。中油副總經理畢淑蒨表示，此案接近市場、又接近原料，內部正積極評估前往設立全新的輕油裂解廠，並與中下游業者一起合作，最終目標是在當地建立大型石化園區。



畢淑蒨指出，在新能源及電動車發展趨勢下，擴大石化事業比重是中油未來必然趨勢，將前往海外進行石化產業上、中、下游布局列為工作重點。



外貿協會董事長黃志芳表示，台灣石化產業體系完整且技術堅強，但近年因環保因素影響，國內發展陷入瓶頸，必須積極向外尋求成長空間；印度在經濟快速成長同時，石化產業結構不完整，缺口日益擴大，是台灣石化業者投資的好機會。



印度台北協會會長史達仁也說，在印度總理莫迪政策下，印度石化業規模預估在2025年將達4000億美元，商機不可小覷。1061226